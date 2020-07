Noblechairs Hero Gaming – Fallout Vault Tec Edition | Recensione

Noblechairs è riconosciuta come una delle migliori aziende di produzione di sedie da gaming di alta qualità. Questa nomea gli è dovuta principalmente per la cura nei dettagli, i materiali utilizzati e la comodità generale. Tra le tante cose, il suo store dispone di una varietà impressionante di modelli, sia brandizzati a tema videogiochi sia classici, in modo tale da entrare in contatto con i gusti di tutti i giocatori.

Nel corso dell’ultima settimana abbiamo avuto l’opportunità di assemblare e montare la Noblechairs Hero Gaming a tema Fallout; l’abbiamo quindi provata per diversi giorni per lavorare e giocare, pronti a darvi un giudizio complessivo su quella che riteniamo essere un’ottima sedia da gaming, perfetta per ogni esigenza.

Com’è fatta

Noblechairs Hero Gaming – Fallout Vault Tec Edition è una sedia costruita in collaborazione con Bethesda ed è completamente brandizzata – come il nome suggerisce – a tema Fallout. Il materiale di schienale e seduta è in pelle sintetica in poliuretano, decisamente migliore rispetto alla pelle sintetica di molte altre sedie vendute a prezzi più o meno simili. Le cuciture sono di ottima fattura e anche l’imbottitura generale schiuma a freddo soddisfa pienamente.

La base è in alluminio, supporta fino a 150kg e comprende 4 ruote anche esse robuste e in grado di spostare la sedia con facilità ovunque. I poggiabraccia sono semplici, morbidi e comodi, offrono delle texture in più per migliorare il grip d’appoggio e possono essere spostati in altezza a seconda della nostra necessità, ma anche mossi praticamente in qualunque direzione lo desideriamo.

Nella parte inferiore sotto la seduta è possibile trovare la classica leva per alzare o abbassare la sedia, mentre nel lato sinistro è presente una manopola che gonfia lo schienale nella zona lombare, indurendosi per garantire una postura più comoda e meno dolorante dopo diverse ore.

Infine il design. La sedia riprende i colori tipici del Vault Boy, la storica mascotte di Fallout. Il colore prevalente è l’azzurro contornato da dettagli di giallo. Nella parte frontale troviamo il Vault Boy, il logo di Noblechairs e della Vault-Tec, mentre nella parte posteriore possiamo trovare un Vault Boy seduto su una sedia Noblechairs con la tipica frase del gioco che recita “Prepare for the future”. La sedia non ha i classici “fori” da sedile d’auto da corsa, di conseguenza l’estetica generale migliora non di poco.

Pur essendo bellissima, soprattutto per un fan di Fallout, la sedia non consente di essere posizionata in un ambiente troppo elegante come il soggiorno. Perfetta per una stanza da gaming colorata e luminosa, meno per quelle minimali dove il bianco e nero prevale.

Assemblaggio

L’assemblaggio è estremamente semplice e qualora non si dovesse riuscire ad andare a occhio, si possono seguire le istruzioni presenti all’interno della “confezione”. In linea di massima non siamo distanti dal montaggio di altri prodotti simili.

Il piantone richiede l’inserimento delle ruote e il classico pistone idraulico necessario per diminuire o aumentare l’altezza. Il tutto è ad incastro e non è necessario avvitare nulla o utilizzare alcuno strumenti secondario. Colleghiamo la seduta al supporto avvitando le viti con un cacciaviti o una brugola – stando ben attenti ad allineare correttamente i fori – e successivamente inseriamo il supporto di seduta al pistone idraulico.

L’ultima cosa da fare è sempre la più complessa: allineare lo schienale ai supporti della seduta e avvitare le quattro viti a brugola – due per lato. Una volta fatto, basta coprire le viti scoperte con le coperture e siete pronti per sedervi! In una ventina di minuti dovreste riuscire ad assemblare il tutto da soli, anche meno se aiutati da un’altra persona.

Prova d’uso

Provata per qualche ora per lavorare e giocare, la sedia ci ha nel complesso colpito per la sua comodità. C’è da dire che non ci si trova sin da subito comodissimi, la seduta richiede del tempo per essere ammorbidita, ma dopo un paio di ore si cominciano a sentire i benefici dell’imbottitura.

La manopola della zona lombare aiuta molto in assenza dei classici cuscini e forse è persino più utile per le persone che faticano a stare composte e dritte durante il lavoro o il gaming.

La possibilità di poter inclinare, abbassare o alzare la sedia e spostare i poggiabraccia in qualunque direzione, consente di adattare la sedia in qualunque situazione.

Ad un prezzo di 420 euro e considerando che si tratta di una Noblechairs e per di più brandizzata, si può dire che la sedia sia venduta ad un prezzo in linea con altri prodotti simili, oltre che essere onesto considerando la qualità della stessa.