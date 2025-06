Il successo commerciale di Elden Ring Nightreign (che potete comprare su Amazon) non riesce a mascherare i problemi tecnici che stanno tormentando i giocatori dalla sua uscita. Nonostante oltre 3,5 milioni di copie vendute in appena cinque giorni, l'esperienza di gioco si è rivelata frustrante per molti utenti, trascinati in una spirale di disconnessioni improvvise e difficoltà di matchmaking che hanno trasformato quello che doveva essere un trionfo in una fonte di stress continuo. La situazione ha raggiunto il culmine quando FromSoftware ha chiuso i server per manutenzione proprio mentre numerosi giocatori erano sul punto di completare battaglie cruciali.

Le testimonianze sui social media raccontano storie di vittorie sfumate all'ultimo secondo. Un utente identificato come Affectionate_Elk7258 ha espresso la sua frustrazione in modo eloquente: "Hanno spento il server quando ero a un colpo dal sconfiggere Libra", seguito da una lunga serie di "A" che traduce perfettamente l'emozione del momento. Situazioni simili si sono ripetute per decine di giocatori, creando una comunità virtuale unita dal dolore condiviso delle opportunità perdute.

La manutenzione programmata del 6 giugno 2025 aveva l'obiettivo dichiarato di migliorare il sistema di matchmaking per le spedizioni con Ricordo attivo, ma la comunicazione si è rivelata inadeguata. Mentre FromSoftware aveva annunciato l'intervento sui propri canali, molti giocatori non ne erano a conoscenza, trovandosi improvvisamente scollegati nel momento più critico delle loro sessioni di gioco.

Il dramma del multiplayer spezzato

Prima ancora della manutenzione, il sistema di matchmaking di Nightreign aveva già mostrato crepe significative. Le partite in solitaria funzionano relativamente bene, specialmente selezionando tutti i boss disponibili, ma formare gruppi di due giocatori si è rivelato un'impresa titanica. Alcuni utenti hanno riportato attese di oltre due ore per trovare un terzo compagno di squadra, trasformando il gioco in un test di pazienza piuttosto che in un'avventura coinvolgente.

Ted Litchfield, tra gli altri, ha documentato attese estenuanti che hanno messo a dura prova la dedizione dei fan più accaniti. Tra le testimonianze più significative emerge quella di voidsenight, che è riuscito a completare una battaglia contro l'ultimo Nightlord come Esecutore proprio nei secondi precedenti allo shutdown dei server. "Lo stress di essere rimandato al menu principale era maggiore della paura di perdere il combattimento, se devo essere totalmente onesto", ha commentato, evidenziando come l'incertezza tecnica stia influenzando l'esperienza di gioco più delle sfide previste dal design.

Le conseguenze delle disconnessioni improvvise vanno oltre la semplice interruzione delle sessioni. Molti giocatori hanno riferito di aver visto i propri compagni di squadra svanire improvvisamente, vittime di quello che alcuni hanno ironicamente definito "Thanos snap", lasciandoli soli ad affrontare nemici progettati per il multiplayer cooperativo.

FromSoftware ha riconosciuto i problemi e ha proposto alcune soluzioni temporanee mentre lavora a correzioni più sostanziali. Nonostante ciò, l'assenza di comunicazioni dirette sulla pagina Steam del gioco ha lasciato molti utenti all'oscuro degli sviluppi, creando un gap informativo che ha amplificato la frustrazione generale.

La manutenzione, programmata per durare solo alcune ore, dovrebbe aver risolto almeno parte dei problemi di matchmaking. Tuttavia, l'episodio ha evidenziato la necessità di una comunicazione più efficace tra sviluppatori e community, specialmente quando si tratta di interventi che possono interrompere sessioni di gioco in corso.