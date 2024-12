Non sapete cosa giocare a Natale? Questa versione per PC di Starfox 64 potrebbe fare al caso vostro!

Il team di sviluppatori Harbour Masters 64 ha annunciato di aver realizzato una versione per PC di Star Fox 64, celebre gioco sparatutto uscito nel 1997 per Nintendo 64. Il progetto, chiamato Starship, è stato sviluppato segretamente negli ultimi mesi e verrà reso disponibile per il download in questi giorni di festa.

Questa notizia rappresenta un importante traguardo per gli appassionati di retrogaming e per i fan della serie Star Fox. La versione PC, specialmente dopo averla vista nel video di presentazione, permette di offrire una qualità grafica superiore e prestazioni migliori rispetto all'emulazione tradizionale, con supporto per risoluzioni elevate, frame rate più alti e monitor ultrawide.

Gli utenti dovranno comunque possedere una copia originale di Star Fox 64 per utilizzare legalmente Starship.

Harbour Masters 64 è un gruppo noto per aver già realizzato una conversione per PC di The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il loro metodo consiste nel decompilare il codice sorgente originale dei giochi, un processo complesso ma che permette di ottenere porte native di alta qualità.

Sonic Dreamcaster e Samplywx, due degli sviluppatori coinvolti, hanno confermato su Discord che alcune parti del gioco non sono ancora completamente giocabili e che manca il supporto al multiplayer. Tuttavia, il team prevede di rilasciare la versione finale di Starship entro la fine di dicembre.

Nonostante i porting nativi siano generalmente considerati legali, rimane il rischio che Nintendo possa tentare di bloccare il progetto per proteggere la propria proprietà intellettuale. L'azienda giapponese è nota per la sua posizione intransigente riguardo l'uso non autorizzato dei suoi marchi.

Tuttavia, il precedente port di Ocarina of Time realizzato da Harbour Masters 64 è ancora disponibile su GitHub dopo due anni, il che fa ben sperare anche per il futuro di Starship. Gli appassionati attendono con impazienza il rilascio in forma completa di questa versione PC che promette di far rivivere un classico del gaming in una veste rinnovata e tecnologicamente avanzata.