Doom in un file di testo, siamo davvero all'assurdo

Doom (l'originale, non il prossimo The Dark Ages in arrivo a maggio e già preordinabile) continua a rappresentare una sorta di banco di prova per gli appassionati di programmazione. L'iconico sparatutto degli anni '90 è diventato il simbolo di una curiosa sfida globale: farlo funzionare sui dispositivi e nei formati più improbabili. L'ultima frontiera? Un semplice file di testo (.txt), un formato che per definizione dovrebbe contenere solo caratteri e nessun elemento grafico. Una sfida che sembrava impossibile ma che un programmatore è riuscito a superare con un ingegnoso sistema di conversione visiva.

L'esperimento, realizzato dall'utente noto come HughMann, rappresenta un nuovo traguardo nella community di appassionati che da anni si sfidano a portare Doom su piattaforme sempre più improbabili. Non si tratta di un vero e proprio porting del gioco, quanto piuttosto di un sistema di conversione in tempo reale che trasforma ogni fotogramma dell'esperienza originale in caratteri ASCII.

Il risultato è sorprendentemente riconoscibile, nonostante l'estrema limitazione imposta dal formato testuale: niente colori, niente texture, solo lettere, numeri e simboli disposti strategicamente per creare l'illusione dei corridoi infernali e dei demoni che li popolano. Un omaggio all'arte ASCII che in passato ha rappresentato uno dei primi tentativi di grafica computerizzata.

Un meccanismo ingegnoso dietro le quinte

Sebbene HughMann non abbia rivelato il codice completo della sua creazione, ha condiviso il principio di funzionamento alla base dell'esperimento. Il sistema cattura continuamente screenshot dal gioco in esecuzione su DOSBox, converte ogni immagine in caratteri ASCII e poi scrive questi "fotogrammi testuali" in un file .txt.

Per visualizzare il movimento, il programmatore utilizza il comando "tail -f", che in ambiente Unix permette di osservare in tempo reale gli aggiornamenti di un file. Questo processo di continua riscrittura del documento di testo provoca inevitabilmente un calo del framerate rispetto all'esperienza originale, rendendo l'azione più frammentaria, ma comunque giocabile... Se riuscite a capirci qualcosa.

HughMann ha condiviso la propria esperienza in un video YouTube, che trovate a questo link.

Una tradizione di sperimentazione

Questa versione testuale di Doom si aggiunge all'impressionante lista di esperimenti creativi realizzati attorno al gioco di id Software. In passato, appassionati sono riusciti a far girare il titolo su dispositivi come calcolatrici, orologi digitali, frigoriferi smart e persino all'interno di documenti Word e PDF, dimostrando come la flessibilità del codice originale permetta adattamenti sorprendenti.

La particolarità di questa versione ASCII è che, come scherzosamente notato dal suo creatore, non necessita di una scheda grafica dedicata per funzionare - un vantaggio rispetto all'originale del 1993 che richiedeva hardware dedicato per l'epoca. Questo paradosso evidenzia come, tre decenni dopo, la tecnologia permetta di emulare esperienze grafiche attraverso sistemi completamente diversi da quelli originariamente previsti.

Il fascino dell'hacking creativo

Dietro queste sperimentazioni apparentemente bizzarre si nasconde una forma di creatività tecnica che spinge i confini di ciò che consideriamo possibile con la tecnologia. Non si tratta solo di nostalgia per un classico del gaming, ma di un esercizio di ingegno che mette alla prova le competenze di programmazione e la comprensione profonda dei sistemi informatici.

La community che si dedica a queste sfide rappresenta un particolare sottogruppo della cultura hacker, dove l'obiettivo non è compromettere sistemi, ma esplorare possibilità tecniche inaspettate, spesso con risultati sorprendenti che sfidano le convenzioni su cosa possa o non possa fare un determinato formato o dispositivo.

In un'epoca in cui i videogiochi richiedono hardware sempre più potente e sofisticato, c'è qualcosa di davvero affascinante nel vedere un titolo iconico ridotto alla sua essenza più minimalista, capace di funzionare anche con i mezzi più limitati - persino un semplice file di testo.