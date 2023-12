Portare i giochi PS5 su PC costa milioni, ma Sony paga a cuor leggero

Il recente furto di dati subito da Insomniac Games ha portato alla luce diversi retroscena interessanti, tra cui la facilità con cui è possibile ottenere l’approvazione di Sony per il porting di giochi su PC.

Secondo le informazioni condivise sui forum di ResetERA, se il porting costa meno di 30 milioni di dollari, basta una email per ricevere l’approvazione e il finanziamento. È quanto successo per il porting di Ratchet & Clank: Rift Apart, che è rimasto sotto la soglia appena citata.

La facilità con cui si può ottenere un “ok” da Sony può sembrare sorprendente, ma i numeri trapelati danno ragione alla casa giapponese: Horizon Zero Dawn sembra essere il porting più venduto, con oltre 3 milioni di copie, ma anche God of War e Days Gone hanno ottenuto un discreto successo. Dal leak emerge poi che gli sviluppatori sono già al lavoro sulla versione PC di Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine.

Brutte notizie purtroppo per i fan dei Souls e di Hidetaka Miyazaki: non sembra essere in programma un porting di Bloodborne, qualcosa che la community di appassioanti e videogiocatori chiede ormai da anni, insieme a una remastered per PS5. Alcuni pensano che portare l’opera su PC richieda troppe risorse e presenti troppe sfide tecniche, ma è solo un’ipotesi, dal momento che nemmeno dalla fuga di notizie sono emerse informazioni ufficiali.

Infine, nel corso del 2024 dovrebbe debuttare il porting di Horizon Forbidden West, secondo capitolo delle avventure di Aloy. Anche in questo caso, però, non è presente una data specifica.