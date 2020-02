Un nuovo Nintendo Direct è imminente, stando a un rumor

Sono passate soltanto ventiquattro ore dall’ultimo Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizon, e in rete già si comincia a vociferare di una nuova diretta focalizzata più su diversi annunci vari. Non è la prima volta che viene citata la possibilità di un doppio Direct atteso per il mese di febbraio, qualche settimana fa il noto insider Zippo aveva predetto nuove informazioni dedicate al prossimo Animal Crossing e a diversi altri annunci di Nintendo.

Ora, un nuovo rumor su un prossimo imminente Nintendo Direct è apparso sul web da parte di un ex redattore della rivista Official Nintendo Magazine UK. Stando a Chris Scullion, una sua fonte molto affidabile sarebbe certa che un nuovo Direct è in dirittura di arrivo. Più precisamente il tutto dovrebbe andare in onda durante la settimana del PAX East 2020, l’evento di Boston in programma dal 27 febbraio al 1 marzo.

I have it on pretty good authority that there will be another 'proper' Direct later in February (source has only been wrong once before, but has been spot on plenty of other times). — Chris Scullion (@scully1888) February 18, 2020

Stando al tweet di Scullion, la sua fonte avrebbe sbagliato a predire un nuovo annuncio solamente una volta in tutta la sua carriera. L’ex redattore della rivista ufficiale Nintendo britannica non è sceso in ulteriori dettagli quindi al momento non il rumor si ferma solamente alla presenza di un nuovo Direct per la prossima settimana.

Per sapere se la fonte di Scullion dice il vero o meno ci tocca aspettare solamente qualche giorno. Che sia finalmente giunto il momento dedicato a un Nintendo Direct focalizzato su quella che sarà la line up di Nintendo Switch da qui ai prossimi mesi? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.