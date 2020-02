Nintendo: attesi due nuovi Direct a febbraio?

Diversi rumor particolarmente insistenti avevano segnalato diverse volte la presenza di un nuovo Nintendo Direct per il mese di gennaio, ma quest’ultimo non è mai stato confermato, lasciando spazio a un Pokémon Direct, incentrato sull’annuncio di Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX e al Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo, e a una successiva diretta dedicata a Byleth, l’ultimo combattente di Super Smash Bros Ultimate.

Ora, il noto insider Zippo sta sostenendo su ResetEra che non ce ne sarà uno, ma due Nintendo Direct sono attesi per questo mese. Uno di questi sarà un Direct generale, mentre l’altro sarà interamente focalizzato sul prossimo Animal Crossing New Horizons. Zippo dice anche che il Direct più generale non si terrà questa settimana, quindi ci sarà da aspettare ancora un pò per l’annuncio.

Al momento la line up di Switch di questi primi mesi del 2020 sembra essere abbastanza leggera, ma il tutto potrebbe cambiare proprio con un imminente Nintendo Direct. Ciò che gli appssionati si aspettano è sicuramente una data di uscita per Xenoblade Chronicles Definitive Edition e l’annuncio dei tanto rumoreggiati Metroid 2D e di nuovo Paper Mario.

Il leaker non sembra dare ulteriori informazioni, limitandosi a dire di aspettarsi questi prossimi appuntamenti proprio durante il mese in corso. Nonostante i leak di Zippo dedicati a Nintendo si sono rivelati profetici in passato, al momento manca un qualsiasi tipo di ufficialità da parte della grande N. Che sia quasi giunto il momento per dare un’occhiata ai prossimi annunci targati Nintendo?