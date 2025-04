Oblivion Remastered conquista subito la vetta su Steam

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha impiegato solo poche ore dal suo lancio, non più a sorpresa, per raggiungere la vetta delle classifiche di vendita su Steam, superando rapidamente titoli di successo come Schedule I, Lords of the Fallen e R.E.P.O. Questo fenomeno, che ha già registrato oltre 8.000 giocatori simultanei nei primi minuti dal debutto, rappresenta l'ennesima conferma dell'efficacia di queste operazioni nostalgia, soprattutto quando eseguite con la giusta cura, con la dovuta qualità e rispettando il materiale originale.

La riedizione dell'amato RPG di Bethesda non è una semplice operazione commerciale, ma un vero e proprio rifacimento curato dal team di Virtuos. L'uso dell'Unreal Engine 5 per ricostruire l'esperienza di gioco rappresenta un salto tecnico significativo rispetto alla versione originale, offrendo una qualità visiva che esalta le atmosfere del regno di Cyrodiil mantenendo intatta l'identità dell'opera.

Microsoft e Bethesda hanno fatto le cose in grande, includendo nel pacchetto non solo il gioco base ma anche tutte le espansioni e i DLC pubblicati per l'originale. Una strategia che premia i fan storici e accoglie i nuovi giocatori con un'esperienza completa, senza frammentazioni o acquisti aggiuntivi necessari.

Un'operazione nostalgica che dimostra come le opere del passato, se trattate con cura, attraggono ancora i giocatori odierni.

Lo "shadow drop" (ovvero il lancio a sorpresa senza preavviso), inoltre, si è rivelato una mossa vincente. Al termine della presentazione ufficiale, il gioco è stato immediatamente reso disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, generando un entusiasmo nella community che segue da decenni la serie. Questa strategia di marketing, sempre più utilizzata dai grandi publisher, ha evitato la tipica attesa post-annuncio mantenendo alto l'interesse.

Per Microsoft, questo successo immediato potrebbe rivelarsi un tassello strategico importante in un periodo in cui il colosso di Redmond cerca di consolidare la propria posizione nel mercato dei videogiochi. Dopo l'acquisizione di Bethesda e l'integrazione nel crescente portafoglio di Xbox Game Studios, l'operazione Oblivion Remastered dimostra come il patrimonio di proprietà intellettuali storiche possa essere valorizzato efficacemente.

Resta da vedere se questo entusiasmo iniziale si tradurrà in un successo duraturo nelle prossime settimane e mesi. I numeri di giocatori simultanei sono destinati a crescere ulteriormente, ma sarà l'accoglienza della critica e la reazione della community a determinare l'effettivo impatto di questa operazione nel lungo periodo. Ciò che è certo è che, almeno per ora, il ritorno a Cyrodiil sta conquistando una nuova generazione di avventurieri.