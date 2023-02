Mentre ancora ci si accapiglia tra fan per decretare se la dose di action in Final Fantasy XVI è eccessiva, fin troppi giocatori non sembrano accorgersi che le alternative per chi predilige i JRPG con una formula a turni più classica ci sono e non sono difficili da trovare. Per quanto si possa eccepire per alcune scelte di Square Enix, non si può negare che già da diversi anni stia puntando attivamente a un’offerta parallela di titoli che celebrano i fasti del passato. Il primo Octopath Traveler è stato un titolo esemplare di questo trend e alla sua uscita (ormai cinque anni fa) è stato, nel suo piccolo, rivoluzionario per la sua capacità di incastonare una formula gameplay moderna nella cornice di un’estetica retrò.

Non solo, ma è stato un gioco che mi ha fatto scoprire l’immersione che può dare un JRPG quando viene allentato dalla linearità che contraddistingue da sempre il genere. Anche se non parliamo di una libertà paragonabile a quella di un open world, la possibilità di intraprendere i capitoli delle storie dei protagonisti nell’ordine preferito e perdersi nell’esplorazione del mondo di gioco sono stati fattori preziosi dell’esperienza di gioco.

Octopath Traveler II riprende questa formula così libera e immersiva, e anzi se possibile la amplifica. È un gioco da assaporare e attraversare con calma, con molte cose da scoprire, fare e provare, e senza che te ne accorgi il tempo ti scivola attorno.

Ecco quindi che, dopo averci giocato per più di 60 ore, ho cominciato a vedere la conclusione del viaggio all’orizzonte, senza tuttavia averla raggiunta ancora. Avrei potuto rushare i capitoli delle storie, ignorare le missioni secondarie, i dungeon facoltativi, e magari perdermi un boss segreto ma fondamentale alla fine dell’avventura (come molti hanno fatto per il predecessore), ma sarebbe stata un’esperienza rovinata, viziata dalla corsa all’embargo, non autentica e non rispettosa dello spirito del gioco stesso. Per questo motivo di seguito vi riporto le mie impressioni sulla mia esperienza “on the road” in Octopath Traveler II, rimandandovi alla recensione completa in un secondo momento, quando avrò terminato la storia ed essere nella condizione di poter dare un giudizio completo e genuino.

Perdersi e ritrovarsi a Solistia

Nella sua imperfetta originalità, il capitolo originale voleva onorare l’era d’oro dei JRPG a 16-bit, ma offrendo comunque un approccio narrativo atipico. Octopath Traveler II dimostra da subito di credere fino in fondo in quell’idea, partendo dagli stessi presupposti. Non c’è un protagonista principale su un percorso che si dirama strada facendo, ma otto personaggi diversi e scollegati che portano avanti la propria storia personale e che si aggregano strada facendo per darsi man forte l’uno con l’altro. L’evolversi delle loro singole vicende comporrà il puzzle di una minaccia più grande che incombe sulla terra di Solistia.

Rispetto alla struttura lineare tipica dei JRPG comuni come Final Fantasy, dove il percorso è univoco e impartito al giocatore, Octopath Traveler II ci lascia la libertà di scegliere dove andare e l’ordine dei personaggi da aggiungere al proprio party. Come anticipato nel resoconto delle mie prime ore di gioco, dopo aver completato il primo capitolo del personaggio iniziale ho passato qualche minuto a guardare la mappa di Solistia, dove sono riportati i luoghi di partenza degli altri personaggi, e scegliere la mia prossima tappa in base alla distanza e alla classe del componente che volevo aggiungere.

Osservare la mappa e decidere come proseguire è diventata rapidamente una routine dopo ogni capitolo. Anche perché per ogni nuovo obbiettivo il gioco indica un livello di esperienza consigliato per essere affrontato, quindi da quell’indicazione mi sono calcolato tutta una road map personale da seguire per esplorare nuove zone e passare per altri capitoli dei personaggi per accumulare esperienza e proseguire, in un ciclo sempre più ampio e impegnativo.

Gran parte del gusto dell’esplorazione è dovuto senza dubbio alla fenomenale presentazione visiva. Lo stile grafico HD-2D è assolutamente delizioso da ammirare e il design delle ambientazioni offre una grande quantità di scorci memorabili. Lo stile e la qualità degli sprite bidimensionali è irresistibile per chiunque apprezzi la pixel art e abbia voglia di fare un tuffo nel passato.

Appuntamento al crocevia

Da quello che ho potuto vedere finora delle storie singole dei protagonisti, ho trovato più varietà rispetto al precedente titolo, dove invece il loop dei capitoli era sempre lo stesso. Il tono e le situazioni delle vicende variano abbastanza da personaggio a personaggio, a volte neanche vengono coinvolti dei combattimenti o dei boss forzati. Certo, c’è da dire che non tutti i protagonisti sono interessanti o ben scritti (fatevi un favore e NON iniziate l’avventura con Agnea) e in generale i cliché serpeggiano, ma ognuno a suo modo riesce a suscitare una certa affezione per la propria storia personale.

Uno dei pochi, ma più pesanti, lati negativi del capitolo precedente era la scarsa interazione dei protagonisti durante le rispettive storie, e purtroppo è un limite che Octopath Traveler II ha ereditato. Il fatto che il gioco dà una completa libertà su quali personaggi reclutare e quando rende effettivamente impossibile prevedere se saranno presenti durante un determinato arco di storia. Se, ad esempio, si sta seguendo la storia del guerriero Hikari, è possibile che ad accompagnarlo ci siano due o tre compagni tra gli altri sette disponibili, o anche nessuno; quindi creare uno script che si adatti a qualsiasi combinazione possibile è improbabile.

Pur comprendendone l’oggettiva difficoltà, è impossibile ignorare che l’effetto è uno scarso affiatamento tra i personaggi. Ogni tanto il gioco ci dà l’opportunità di osservare dei dialoghi opzionali tra i protagonisti, ma si tratta per lo più di banter, scenette simpatiche molto poco attinenti con le rispettive storie.

Per smussare questo limite, il team di Acquire ha introdotto i Sentieri Incrociati, che sono sostanzialmente dei capitoli extra di storia che coinvolgono coppie di personaggi, missioni cucitegli addosso pensate proprio per farli interagire tra di loro in modo più naturale. Da quanto ho visto finora i Sentieri Incrociati riescono solo a tamponare il problema di fondo, dato che questi frammenti di storia sono abbastanza triviali e troppo distaccati dalle vicende principali. Spero di poter cambiare idea quando li avrò terminati tutti, sperando che nelle battute finali dell’avventura si leghino in modo più stretto.

Viaggiatori combattenti

Oltre lo stile narrativo e la bellezza visiva dallo stile retrò, Octopath Traveler II può vantare una formula gameplay assolutamente solida, ereditata in larga parte dal predecessore, che Acquire si è limitata ad arricchire in modo modesto e oculato.

Una sostanziosa aggiunta riguarda le Azioni Viaggio dei personaggi, che ora sono due per ciascuno anziché una. Si tratta di azioni extra che è possibile compiere nei confronti degli NPC sparsi per il mondo e che servono fondamentalmente a ottenere oggetti, informazioni o persino il loro aiuto attivo durante le battaglie. Devo dire però che ho trovato queste abilità più ridondanti che altro, dato che all’atto pratico si traducono in diversi modi per ottenere le stesse cose.

Per fare un esempio, si possono ottenere degli oggetti in possesso degli NPC in quattro modi: rubandoli furtivamente col personaggio di Throné, comprandoli per mano di Partitio, “chiedendoli” grazie al fascino di Agnea o letteralmente rapinandoli con Osvald tramite un combattimento uno contro uno. I requisiti per farlo cambiano leggermente e qualcuno è ovviamente più conveniente dell’altro, in questo caso conviene rubare o chiedere un oggetto piuttosto che comprarlo, ma ci saranno casi in cui ottenerlo gratis potrebbe non essere possibile e dunque si deve ricorrere alla moneta sonante. La raccolta delle informazioni a volte fornisce sconti nei negozi o servono a completare quest secondarie, ma molto spesso riguarda ulteriori oggetti nascosti in città. Diversi approcci che portano però a un una ristretta cerchia di risultati, e sinceramente avrei preferito che fossero più diversificate e uniche tra di loro.

Inoltre proprio le Azioni Viaggio reclamano un grande sforzo della sospensione d’incredulità, dato che possono dare vita a scene quantomeno assurde. Mi è capitato, per esempio, di utilizzare Osvald per derubare con la forza un NPC dei suoi averi e subito dopo parlargli normalmente per aiutarlo nella sua missione secondaria, completarla e farmi persino ringraziare. Oppure con Hikari è possibile sfidare e rendere incoscienti diversi NPC in una città senza nessuna conseguenza. La cosa strana è che, come il primo capitolo, il gioco in effetti prevede un sistema di reputazione, ma questa cala solo se si falliscono determinate Azioni Viaggio. Osvald per esempio può dedurre le informazioni dagli NPC semplicemente osservandoli attentamente, e tale azione è determinata da una percentuale di successo. Ci si trova quindi nella situazione paradossale in cui essere colti nell’osservare attentamente un NPC lederà la nostra reputazione, mentre lanciargli incantesimi nel mezzo di una città per prendersi i suoi oggetti sembra essere socialmente ok.

Anche se si tratta di una parte assolutamente secondaria del gameplay, diciamo che Acquire non ha ragionato benissimo sul bilanciamento delle Azioni Viaggio e il sistema di reputazione. E per quanto certe scene possano finire per essere involontariamente comiche, spero che per un eventuale seguito vi dedicheranno maggior cura.

Passando a un lato più significativo del gameplay, da Octopath Traveler potete aspettarvi un battle system divertente e dal grande spessore tattico. Nel caso non aveste giocato al primo capitolo, i combattimenti vengono affrontati da un classico party di massimo quattro personaggi, ognuno con una classe diversa e con le proprie abilità personali. Ogni avversario dispone di uno determinato valore di difesa personale che gli permette di incassare gran parte degli attacchi; per infliggere danni decenti bisogna quindi rompere la sua difesa colpendolo nelle sue debolezze elementali o a specifici tipi di arma. Distruggendo la sua difesa si entra in modalità Dominio, in cui è possibile infliggere molti più danni approfittando della guardia scoperta, finché al suo prossimo turno non verrà ripristinata automaticamente. A ogni turno, inoltre, i personaggi ottengono un Punto Potenza che può essere usato per sferrare più attacchi fisici consecutivi o potenziare magie e abilità speciali, o che possiamo accumulare nel corso dei turni e per poi utilizzarli in massa magari per infliggere un colpo devastante nel momento di massima vulnerabilità del nemico. Il focus del battle system sta appunto nel gestire in modo ottimale i Punti Potenza in relazione ai punti difesa degli avversari.

In Octopath Traveler II sono stati introdotti i Poteri Latenti, cioè delle abilità personali e diverse per ogni personaggio che possono rivelarsi particolarmente utili, ma che possono essere utilizzate solo dopo che si sarà caricato un apposito indicatore, che si carica infliggendo lo status di Dominio e subendo danni. Si tratta di un modo per aggiungere ulteriore pepe ai combattimenti e rendere ancora più unici i personaggi, anche se finora devo dire che non ho mai sentito la pressante necessità di usarli per poter sconfiggere i boss. Magari le cose cambieranno nelle fasi finali del gioco o per avere la meglio sui boss opzionali più potenti.

La formula di gioco è già solida di per sé, ma diventa ancora più sfaccettata quando si iniziano a sbloccare le classi secondarie, scovando le rispettive licenze attraverso le terre di Solistia. Sperimentare e assemblare party con diversi abbinamenti di sotto-classi è davvero stimolante, anche perché se ben sfruttate possono permettere di affrontare avversari con un notevole stacco di livello di esperienza.

Anche se non è arrivata all’epilogo, posso già considerare significativa la mia avventura con Octopath Traveler II, che fino a questo momento si è rivelato tutto ciò che potessi desiderare da un sequel di questo tipo. Ci sono un paio di aspetti ereditati dal predecessore che continuano a non funzionare benissimo, ma con tutta probabilità per correggerli sarebbe stato necessario incidere pesantemente sulla formula originale, e non sono sicuro che lo avrei preferito. Sono assolutamente curioso di vedere in che modo le storie degli otto protagonisti si congiungeranno nel finale dell’avventura, quindi vi rimando alla recensione completa nella quale potrò soffermarmi con maggiore attenzione sull’efficacia narrativa e l’esperienza complessiva di questo piccolo gioiello.