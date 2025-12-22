Square Enix ha annunciato un traguardo significativo per la serie Octopath Traveler, che ha superato quota 6 milioni di copie vendute su scala globale. Il milestone arriva in concomitanza con il lancio di Octopath Traveler 0, l'ultima iterazione di un franchise che dal 2018 ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama dei JRPG contemporanei, dimostrando come l'approccio "HD-2D" di Square Enix possa ancora conquistare sia pubblico che critica. Per celebrare questo risultato, la compagnia giapponese ha attivato promozioni aggressive su tutte le release della serie, con Octopath Traveler e Octopath Traveler 2 disponibili con uno sconto del 60% sui rispettivi store digitali.

Il primo capitolo, uscito originariamente nel 2018 su Nintendo Switch, aveva immediatamente catturato l'attenzione della community RPG grazie al suo distintivo stile visivo che combina sprite 2D con ambienti 3D e illuminazione moderna. Il gioco raggiunse il milione di unità vendute in tempi rapidissimi, performance commerciale rafforzata ulteriormente dal port su Steam arrivato circa un anno dopo il debutto console. Questa strategia multipiattaforma si è rivelata vincente, permettendo al titolo di espandere significativamente la propria base utenti.

Nel 2022, Square Enix tentò un esperimento controverso con Octopath Traveler: Champions of the Continent, titolo mobile che introdusse le discusse meccaniche gacha nel franchise. L'approccio free-to-play con microtransazioni non venne accolto con entusiasmo dalla fanbase originale, abituata all'esperienza premium del primo capitolo. Tuttavia, il gioco ottenne comunque un discreto successo commerciale, specialmente nei mercati asiatici dove questo modello di monetizzazione è più consolidato.

L'anno successivo, Octopath Traveler 2 confermò la formula vincente della serie, conquistando nuovamente pubblico e critica con un'esperienza raffinata che iterava sul concept originale

Il 2023 vide l'arrivo di Octopath Traveler 2, che perfezionò ulteriormente la formula del predecessore introducendo meccaniche rinnovate e una narrativa più coesa. Il titolo beneficiò anche di un periodo di disponibilità su Xbox Game Pass, strategia che offrì un'ulteriore spinta alle vendite grazie all'esposizione presso milioni di abbonati al servizio Microsoft. La risposta della critica specializzata fu nuovamente positiva, consolidando la reputazione della serie come punto di riferimento per gli amanti dei JRPG classici con un twist moderno.

L'ultimo tassello del puzzle è Octopath Traveler 0, lanciato quest'anno come versione completa e ripulita dalle microtransazioni di Champions of the Continent. Il futuro del franchise Octopath Traveller rimane da definire. Con sei milioni di copie vendute attraverso quattro release differenti, Square Enix ha dimostrato che esiste spazio per progetti di scala media che privilegiano identità artistica forte e gameplay solido rispetto a budget stratosferici.