Sconto del 24% su queste ottime cuffie da gaming Logitech!

Se siete alla ricerca di un paio di buone cuffie da gaming, ma volete tenere la spesa contenuta, o comunque non troppo superiore ai 100 euro, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon dove, grazie ad uno sconto del 24%, potrete portarvi a casa le splendide cuffie da gioco Logitech G733 LIGHTSPEED, che dal loto prezzo originale di oltre 160 euro, sono oggi disponibili a soli 129,00€! Ed è un affare, specie considerando la qualità di queste splendide cuffie wireless.

Logitech G733 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarle?

Le Logitech G733 LIGHTSPEED sono, senza subbio, una scelta interessante per qualsiasi appassionato di gaming che sia alla ricerca di cuffie dall'ottima acustica, ma da un prezzo, tutto sommato, contenuto. Specie considerando quello che è il prezzo medio dei prodotti al top della categoria. Con poco più di 100 euro, Logitech si propone, infatti, con un paio di cuffie in grado di offrire un'ottima immersività, ed in grado di garantire la bellezza di 29 ore di gioco con una singola ricarica.

Collegabili a qualsiasi piattaforma grazie ad un comodo connettore USB (incluso nella confezione), queste cuffie hanno una portata di ben 20 metri, e godono persino di un sistema di illuminazione RGB che, tramite tecnologia LIGHTSYNC, permette la personalizzazione degli effetti luminosi, offrendovi una vasta gamma di colori tra cui scegliere, e da coordinare con la propria postazione di gioco.

Ottimo anche l'audio in entrata, garantito da un microfono ad archetto solido e ben posizionato rispetto al volto, e supportato dalla tecnologia Blue VO!CE di Logitech, che garantisce una chiarezza vocale impeccabile.

Insomma, per circa 120 euro vi porterete a casa un paio di cuffie da gaming compatte e ben realizzate, dotate di driver potenti e di un microfono di ottima qualità, in quello che è un pacchetto che qualsiasi gamer potrebbe apprezzare, specie considerando quella che è l'ottima compatibilità di questo prodotto.

