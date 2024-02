OTTIMO prezzo su questa videocamera di sorveglianza! La paghi soli 50€

Se volete una soluzione poco costosa per tenere al sicuro la vostra casa, approfittate dell'incredibile offerta sulla videocamera di sorveglianza TP-Link Tapo C125, in offerta su Amazon con uno sconto del 17%, che la porta all'ottimo prezzo di 49,99€, rispetto a quello consigliato di 59,99€.

Tapo TP-Link C125, chi dovrebbe acquistarla?

Questa telecamera di sicurezza è perfetta per tenere al sicuro la propria casa senza spendere troppo. È consigliata per chi vuole tenere sotto controllo gli ambienti domestici con discrezione, inoltre può essere disattivata in qualsiasi momento grazie a un copriobiettivo per la privacy. La possibilità di registrare video in Quad HD offre immagini nitide in ogni situazione, inoltre la compatibilità con Apple HomeKit permette di integrarla perfettamente anche nell'ecosistema domotico di Apple.

Altra chicca è la funzionalità di rilevamento intelligente basata su IA, che permette di riconoscere persone, animali domestici e suoni anomali e invia immediatamente una notifica ai vostri dispositivi. Sulla Tapo C125 troviamo poi audio bidirezionale e luci infrarosse, che permettono di avere la massima chiarezza d'immagine anche durante la notte. La base magnetica la rende facilissima da installare e permette di adattarla a tantissime situazioni.

Approfittate dell'ottima offerta di oggi su Amazon per la TP-Link Tapo C125, acquistabile con uno sconto del 17%, che la rende disponibile a meno di 50€.

Vedi offerta su Amazon