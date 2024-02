Prezzo SHOCK per Crisis Core: FFVII Reunion per PS5, a soli 28,90€!

Se state cercando un'occasione per aggiudicarvi Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion per PS5, siete nel posto giusto. Amazon offre questo capolavoro a un prezzo scontato del 30% rispetto al periodo precedente, rendendolo disponibile a soli 28,90€.

Crisis Core: FFVII Reunion PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli appassionati dei giochi di ruolo e della celebre serie di Final Fantasy, questa offerta su Crisis Core non può passare inosservata. La versione rimasterizzata di questo titolo iconico non solo offre una grafica in HD completamente rivisitata, ma arricchisce anche l'esperienza di gioco con una colonna sonora rimasterizzata, un'interfaccia utente aggiornata e un sistema di combattimento migliorato.

Se siete desiderosi di rivivere gli eventi cruciali ambientati sette anni prima di Final Fantasy VII, seguendo le avventure di Zack Fair in un mondo intriso di misteri e intrighi, allora questo gioco è ciò che fa per voi. Inoltre, potrete incontrare altri personaggi iconici della serie, come Cloud, Sephiroth e Aerith.

Sia che siate fan di lunga data della saga o neofiti di questo genere di giochi, non potete lasciarvi sfuggire questa opportunità di aggiudicarvi Crisis Core a un prezzo così conveniente. Amazon offre questa edizione per PS5 a soli 28,90€, con uno sconto del 30% sul prezzo medio.

Vedi offerta su Amazon