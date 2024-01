Questa tastiera gaming meccanica oggi costa POCHISSIMO! (-50%)

Se avete sempre desiderato provare una tastiera gaming meccanica ma siete sempre stati bloccati dai prezzi vi consigliamo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon per la Trust GXT 1863 Thaz. Approfittate del prezzo speciale di €24,99 anziché €49,99, per un risparmio del 50%!

Tastiera Meccanica Trust GXT 1863 Thaz, chi dovrebbe acquistarlo?

La Trust Gaming GXT 1863 Thaz è pensata per i videogiocatori che vogliono provare un'esperienza di gioco migliorata grazie all'utilizzo di una tastiera meccanica. Vi consentirà di immergervi in lunghe sessioni di gioco con prestazioni velocissime grazie agli interruttori Outemu RED, che assicurano una reattività lampo con un punto di attuazione di soli 2mm. È tempo di lasciare il segno sui campi di battaglia virtuali e di scalare le classifiche prima ancora di renderene conto.

Per chi cerca non solo efficienza ma anche stile, le 14 modalità colore faranno al caso vostro permettendovi di illuminare la vostra postazione gaming. Inoltre, la tecnologia anti-ghosting N-key rollover assicura che ogni pressione dei tasti sia rilevata con precisione, garantendo così un'esperienza di gioco ottimale. E se temete interruzioni inaspettate, la modalità gaming disattiverà il tasto Windows per giocare senza preoccupazioni.

A un prezzo di solo €24,99, la tastiera Trust GXT 1863 Thaz offre qualità e funzionalità adatte sia ai gamer sia a chi desidera affidabilità e stile per la propria postazione. Con un risparmio notevole rispetto al prezzo originale di €49,99, vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per migliorare la vostra esperienza di gioco e lavorativa senza spendere tanto.

