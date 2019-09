Offerta Xbox One S + tutti i Gears + Game Pass + Xbox Live Gold

Se siete fan della serie Gears non perdetevi questa ghiotta offerta Xbox One S con tutti i capitoli della serie, l'abbonamento al Game Pass e Live Gold.

È risaputo che la maggior parte di noi videogiocatori è sempre in attesa di strepitose offerte e cali di prezzo. Siamo sempre a navigare su internet per cercare la copia del tanto ambito gioco o console al più basso prezzo sul mercato. Amazon corre spesso e volentieri in nostro aiuto e questa volta lo fa con una nuova offerta Xbox One S in un bundle dedicato a Gears 5. Questo ricco pacchetto include la console, tutti gli episodi della serie (ad eccezione di Gears of War Judgment), controller e abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Cosa è incluso nell’offerta Xbox One S Gears

Console Xbox One S 1TB di colore bianco

Controller Wireless di colore bianco

Cavo HDMi

Cavo di alimentazione

Gears 5

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears 4

Un mese di abbonamento Xbox LIVE Gold

Un mese di abbonamento Xbox Game Pass

Il prezzo in offerta è fissato a 217,78 euro anziché 300,99 euro, con uno sconto quindi pari al 28% sul prezzo di listino. Questa offerta risulta essere indubbiamente una buona occasione per portarsi a casa la console Microsoft con tutti i capitolo della serie più amata e blasonata, tornata recentemente alla ribalta grazie all’uscita sugli scaffali di Gears 5.

Ricordiamo inoltre che Gears 5 è stato acclamato sia da pubblico che da critica, facendolo diventare presto, uno dei migliori giochi usciti della saga in questo stratosferico 2019. Come ha già affermato il nostro Yuri Polverino nella nostra recensione: “Gears 5 è un prodotto solido, completo e che propone un’ottima varietà di contenuti. La campagna, più coraggiosa e profonda rispetto al passato della serie, presenta una nuova protagonista ricca di sfaccettature, che proietta la storia verso approcci più maturi ed emotivi. In aggiunta, le fasi open world, seppur strutturalmente basiche, funzionano alla grande e arricchiscono l’universo di gioco con dettagli e storie inediti. In generale, le storiche e perfette fasi di shooting fanno da ponte verso un sistema multiplayer variegato e stratificato, che promette ore e ore di gioco. A fare da sfondo troviamo un comparto tecnico da urlo, in particolare su PC e Xbox One X. Come dice il titolo, dopo un periodo d’incertezza il Re è tornato: Gears torna a rappresentare con forza e orgoglio la categoria degli shooter in terza persona, guardando ora al futuro con ambizione e determinazione.“.

