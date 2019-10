Okami: “vogliamo creare un sequel”, parola di Kamiya

Se provate a chiedere a molte persone quali giochi sono rimasti impressi nei loro ricordi durante le vecchie generazioni, è probabile che nel mezzo spunti spesso Okami, un gioco d’azione nel quale interpretiamo la dea Amaterasu, in versione canina, che deve salvare il mondo da una minaccia malvagia. Molti vorrebbero vedere un seguito o un nuovo capitolo facente parte della serie e, ora, Hideki Kamiya e Ikumi Nakamura ci danno nuove speranze.

Tramite un video condiviso di Twitter, che potete vedere qui sotto, Kamiya in persona afferma: “Okami sta per tornare.“, Nakamura chiede quindi “Sul serio?” e Kamiya conclude con “Sul serio!“. Bisogna però notare che, nella descrizione del video, Nakamura scrive “vogliamo realizzare un sequel di Okami“. Pare quindi che questo non possa considerarsi un annuncio vero e proprio, quanto una dichiarazione di intenti.

Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! 大神をまた作りたい私たちです。🙏😊@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1

