Far Cry 7: l'annuncio sarebbe vicino e ci sarebbe un grandissimo attore coinvolto

Secondo un leaker noto per le sue accurate predizioni riguardo ad Assassin's Creed, l'annuncio di un nuovo Far Cry potrebbe arrivare entro martedì, portando con sé la promessa di un cast di attori famosi e una nuova avventura.

Il leaker j0nathan su X ha scatenato un vortice di speculazioni con il suo enigmatico post su X, suggerendo un imminente annuncio di Far Cry 7. L'immagine mostra l'attore Cillian Murphy insieme a un timer che segna 72 ore e il numero 7, insieme a un granchio, elemento enigmatico che ha lasciato i fan congetturare sul possibile significato legato all'ambientazione o ai personaggi del gioco.

Una delle ipotesi più intriganti è che Far Cry 7 potrebbe seguire la tradizione della serie di includere attori famosi nel cast. Se confermato, il coinvolgimento di Cillian Murphy potrebbe aggiungere un tocco di prestigio al gioco (visto anche il suo recente Oscar) e accrescere l'interesse dei giocatori.

La tempistica di un possibile annuncio non sembra essere fuori luogo, considerando che Far Cry 6 è stato rilasciato nel 2021 e che gli ultimi capitoli della serie sono stati separati da distanze di tempo relativamente brevi. Tuttavia, è importante chiarire che si trattano di voci non confermate.

Non resta che attendere e vedere se Ubisoft farà davvero questo annuncio. Va detto, che quest'anno Ubisoft sembra davvero piena di gioca, almeno dal punto di vista di annunci. Tra il nuovo Assassin's Cree Red, Star Wars Outlaw, The Rogue Prince of Persia e un possibile arrivo di Far Cry 7 e Splinter Cell Remake, non possiamo certamente lamentarci.