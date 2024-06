Ondata di ban su Elden Ring: Shadow of the Erdtree a causa di un bug

L'espansione "Shadow of the Erdtree" di Elden Ring è stata appena rilasciata e ha raggiunto il punteggio più alto di sempre su Metacritic per un'espansione. Aggiunge nuove aree, boss e lore al gioco base, offrendo un ammontare di ore che, se si vuole esplorare tutto al 100%, può superare tranquillamente le 50 ore di gioco.

Tuttavia, alcuni giocatori hanno riscontrato un grosso problema con le funzionalità anti-cheat su Steam Deck, che mostrano messaggi di "Inappropriate activity detected", bannano i giocatori dalla modalità online e generano freeze durante le partite in single player.

FromSoftware, interrogata sui fatti, si è dichiarata consapevole dei problemi e sta lavorando a una soluzione da rilasciare nel minor tempo possibile. Gli utenti, difatti, pur potendo disabilitare l'anti-cheat per giocare offline, hanno bisogno tassativamente di abilitarlo per poter giocare online.

I sistemi anti-cheat, almeno per quanto riguarda Linux, necessitano spesso di patch aggiuntive per funzionare correttamente. FromSoftware sta preparando proprio una soluzione di questo tipo e ha già avvisato la community che la risoluzione al problema sarà imminente.

Nel mentre, gli utenti colpiti dal problema hanno trovato alcune soluzioni alternative, fra le quali re-installare il gioco senza DLC o ricaricare un salvataggio precedente tramite Save Manager di terze parti.

Il consiglio generale, comunque, suggerisce a chi non ha avviato Elden Ring da un po' di tempo di disattivare le funzionalità online di Steam, avviare il gioco, disabilitare la modalità online automatica all'avvio e solo allora installare update ed espansione, in modo da non avere problemi di sorta.

Il DLC ha aggiunto molte ore di gameplay e nuove funzionalità, ma l'ottimizzazione su dispositivi Linux, come Steam Deck, e su PC Windows, richiede ulteriori interventi per garantire un'esperienza di gioco senza problemi.

Resta indubbio che FromSoftware è sempre stata molto rapida nel risolvere i problemi critici di una sua produzione.