Ora o mai più: SCONTI IMPERDIBILI fino al 95% su GOG per Halloween!

È ufficiale, e Halloween si fa ancora più spaventoso grazie ai saldi di GOG! Fino al 5 novembre, potete immergervi in una serie di offerte imperdibili che arrivano fino al 95% di sconto su una vasta gamma di giochi. Questa promozione include titoli per ogni tipo di giocatore, dai classici horror ai più recenti giochi d'avventura, tutti rigorosamente senza DRM per un'esperienza di gioco libera e senza vincoli. Non perdete l'occasione di arricchire la vostra libreria digitale risparmiando in grande.

Vedi offerte su GOG

Saldi Halloween GOG, perché approfitarne?

Tra le offerte più entusiasmanti troviamo F.E.A.R. Platinum a soli 0,98€, con un impressionante sconto dell'89%, ideale per chi ama l’adrenalina di uno sparatutto immersivo. Se preferite un'esperienza più articolata, il bundle completo della serie Metro è disponibile a 9,59€, con un risparmio dell'84%: un viaggio imperdibile nel mondo post-apocalittico della serie. Anche gli amanti del survival horror troveranno pane per i loro denti, con la trilogia di Resident Evil a soli 22,49€ con il 10% di sconto, perfetta per rivivere i brividi della saga in alta definizione.

Grazie a migliaia di titoli in promozione, le categorie spaziano dall'azione alla strategia e ai giochi indie più ricercati, rendendo i saldi di Halloween su GOG un'occasione perfetta per aggiornare la vostra collezione con titoli di qualità a prezzi stracciati.

Non lasciatevi scappare queste offerte da paura: visitate subito la pagina dedicata su GOG per scoprire tutte le promozioni attive e trovare il gioco perfetto per trascorrere un Halloween indimenticabile. Con migliaia di titoli scontati, è il momento giusto per riempire il carrello e vivere un'esperienza di gioco che metterà i brividi.

