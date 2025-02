Ora puoi giocare a Pong usando 240 schede del browser aperte

Un ingegnoso sviluppatore ha creato una versione di Pong giocabile attraverso le icone delle schede di Google Chrome su Mac. Nolen Royalty ha pubblicato su GitHub il codice sorgente e un dettagliato post sul processo di sviluppo di questo insolito porting chiamato "faviconic".

Il gioco utilizza un array di 240 favicon dei tab del browser per visualizzare il campo da gioco nella parte superiore, mentre la parte inferiore viene mostrata nella finestra principale. Questa versione si ispira a un precedente porting di Flappy Bird su una singola favicon, ma risulta molto più giocabile grazie alla maggiore area di visualizzazione.

Purtroppo "faviconic" funziona solo su sistemi Apple, in quanto fa affidamento su AppleScript per l'implementazione. Ciò esclude gli utenti Windows e Linux che avrebbero voluto provare questa curiosa versione di Pong sul proprio browser Chrome.

Nonostante l'ingegnosità della soluzione, ci sono alcune limitazioni tecniche: la parte visualizzata attraverso le favicon dei tab funziona a un frame rate notevolmente inferiore rispetto al resto del gioco mostrato nella finestra principale del browser.

"Faviconic Pong" rappresenta un uso decisamente non convenzionale di AppleScript e delle moderne interfacce di navigazione web, in particolare di Chrome e del suo ramo Chromium. Sebbene l'esclusività per Mac OS sia un peccato, si tratta di un compromesso necessario data la tecnologia utilizzata per lo sviluppo.

C'è da dire anche che questo porting di Pong, seppur insolito, non è il più bizzarro mai realizzato. Esistono versioni ancora più eccentriche, come una macchina palmare dedicata o addirittura un "cervello" di idrogel addestrato a giocare a Pong.

La storia di Pong risale agli albori dell'industria videoludica. Ispirato al tennis da tavolo, il gioco consisteva in due barre verticali ai lati dello schermo che rappresentavano le racchette, con cui i giocatori dovevano colpire una palla che rimbalzava da una parte all'altra.

Nonostante la sua semplicità, Pong ebbe un successo straordinario. La sua popolarità esplose rapidamente, portando alla nascita di numerose imitazioni e varianti. Il successo di Pong fu tale che divenne rapidamente sinonimo di videogioco per molti anni a venire.