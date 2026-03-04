Obsidian Entertainment ha rilasciato un aggiornamento corposo per The Outer Worlds 2, il seguito dell'apprezzato gioco di ruolo fantascientifico ambientato in un universo coloniale alternativo. La Patch 1.1.0.0 rappresenta il primo intervento significativo post-lancio e abbraccia un'ampia gamma di miglioramenti, dalla correzione di bug critici all'introduzione di funzionalità inedite, molte delle quali nate direttamente dall'ascolto della comunità di giocatori. Il team di sviluppo ha voluto ringraziare pubblicamente i propri utenti per il contributo attivo fornito attraverso segnalazioni e feedback.

Uno degli elementi più attesi riguarda la gestione del tempo di gioco: sarà ora possibile avanzare l'ora del giorno di un valore compreso tra una e ventiquattro ore, operazione eseguibile direttamente dal menu di pausa, purché il giocatore non si trovi in una situazione di combattimento attivo. Si tratta di una funzione che molti giochi di ruolo moderni già offrono.

Sul versante del combattimento corpo a corpo, l'aggiornamento introduce nuove animazioni dedicate alle uccisioni furtive, disponibili sia in prima che in terza persona per diverse armi da mischia. Chi gioca su console potrà finalmente riassegnare i comandi del gamepad secondo le proprie preferenze, mentre i giocatori su tastiera guadagnano un tasto specifico per alternare tra camminata e corsa, eliminando così un'imprecisione che poteva risultare fastidiosa nelle sessioni più prolungate.

Molte delle modifiche nascono direttamente dai feedback degli utenti.

Gran parte del lavoro si concentra sulla stabilità complessiva del titolo. L'aggiornamento risolve numerosi crash e blocchi segnalati in varie aree di gioco, inclusi arresti anomali durante l'accesso alla nave del protagonista e situazioni di "soft lock" verificatisi durante dialoghi o nell'utilizzo di abilità specifiche. In certi casi le correzioni agiscono con effetto retroattivo, sanando problemi già presenti nelle partite avviate in precedenza.

Le missioni hanno ricevuto un'attenzione particolare: diversi incarichi potevano interrompersi in modo irreversibile o presentare condizioni impossibili da soddisfare in circostanze specifiche. Sono stati corretti anche problemi legati all'interazione con personaggi non giocanti e oggetti di scenario, oltre a bug che impedivano lo sblocco corretto dei trofei — un aspetto che per molti giocatori rappresenta una parte fondamentale dell'esperienza. I salvataggi presentavano anch'essi anomalie ora risolte.

Sul piano del bilanciamento, l'intelligenza artificiale dei nemici è stata rifinita, così come il peso dei perk, gli effetti di stato, i danni inflitti in modalità furtiva e le abilità dei compagni. Anche le interazioni con gadget e oggetti di gioco hanno beneficiato di correzioni mirate, eliminando comportamenti errati o incoerenti che potevano compromettere la fluidità dell'esperienza.

A completare il quadro, un'estesa serie di ottimizzazioni tecniche tocca praticamente ogni aspetto visivo e sonoro del titolo: texture, illuminazione, collisioni, compenetrazioni tra oggetti, animazioni più scorrevoli e un'interfaccia utente più chiara e coerente. Sul fronte audio sono stati corretti problemi che affliggevano effetti sonori, musiche di sottofondo e doppiaggio dei dialoghi, contribuendo a restituire un'esperienza più immersiva e rifinita.