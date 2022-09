Ultimamente si sta tornando a parlare del nuovo Overwatch 2 in modo molto frequente. L’FPS competitivo di Blizzard sta per giungere sul mercato dopo anni di attesa, e manca sempre meno al fatidico giorno del day one. In attesa di poter rimettere le mani sul titolo, in questi ultimi giorni la compagnia statunitense ha voluto alzare il velo su una serie di informazioni e curiosità sulla nuova iterazione del proprio hero shooter in prima persona.

Overwatch 2

Oltre a svelare un importante dettaglio sulla chat vocale del gioco, Blizzard ha dichiarato che con Overwatch 2 sarà particolarmente attenta alla questione cheater. Essendo diventato un progetto free-to-play, è più che lecito aspettarsi l’arrivo di una mole di giocatori molto più ampia rispetto al primo capitolo, e questo significa anche aprire le porte più facilmente a una serie di giocatori scorretti che si divertono a rovinare le partite agli altri.

Come possiamo leggere sulle pagine di GameRant Blizzard ha già delineato alcuni metodi con cui cercherà di prevenire le azioni scorrette dei cheaters in Overwatch 2. Ad esempio, qualsiasi giocatore che vorrà accedere al gioco dovrà necessariamente collegare un numero di telefono al proprio account di gioco per avviare il titolo. Oltre a questo, Blizzard ha già annunciato sul proprio sito di aver lavorato a un sistema anti-cheat chiamato Defense Matrix.

Il lavoro che farà questo sistema agirà su più fronti, e andrà ad eliminare tutte quelle interazioni tossiche che si possono verificare durante una partita di Overwatch 2. Insomma, Blizzard ha intenzione di partire con il piede giusto con la nuova iterazione di Overwatch, andando a sottolineare un forte impegno contro i giocatori scorretti. Ricordiamo, infine, che manca davvero poco al lancio di Overwatch 2, con il titolo free-to-play che debutterà sul mercato il prossimo 4 ottobre sulle piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.