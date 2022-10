Andando oltre le riflessioni in merito a Overwatch 2 e ai problemi con il Battle Pass, le prime reazioni e risposte, anche da parte dei critici di settore, sembrano promettere bene per il futuro del progetto targato Activision Blizzard. Le aspettative restano tante come anche i dubbi, forse scansati dai suddetti nuovi pareri in merito. Partendo proprio dalle anteprime e accessi anticipati di IGN a PC Gamer e altri, i quali hanno provato il gioco per giorni, i loro pareri sono stati concordi nel definire Overwatch 2 un gioco divertente anche se non perfetto.

Overwatch 2

Con la recensione di Simon Cardy (Senior Editorial Producer di IGN) ad esempio, ci troviamo davanti a un’analisi prevalentemente favorevole del sequel di Overwatch con solo alcune piccole preoccupazioni sul meta. Dal suo punto di vista si tratta di un’esperienza che “trascina completamente Overwatch 2 dalla meta palude stagnante in cui si è trovato il suo predecessore negli ultimi due anni, negando, però, anche parte del suo soddisfacente gioco di squadra”. Nello specifico la modalità 5v5 “promuove un tipo di gioco più aggressivo e dà ai combattimenti 1v1 più significato di prima” con le abilità dell’eroe rinnovate. Successivamente ha concluso il tutto semplificandolo così: “Se la domanda pertinente su Overwatch 2 è semplicemente se si tratta di un gioco divertente, la risposta in questo momento è sì”.

Questi, invece, sono stati i pareri dei suoi colleghi dalle altre testate: “Overwatch 2″ è fondamentalmente diverso dal suo predecessore per il suo approccio alla battaglia. È ancora uno sparatutto per persone a cui non piacciono gli sparatutto”, ha detto Jess Howard per Gamespot, continuando: “Le modifiche al gameplay di base rappresentano passi nella giusta direzione, con nuovi punti di attrito dove prima non ce n’erano però. Fortunatamente le cose verranno aggiunte o modificate una volta che Blizzard avrà più feedback dei giocatori, quindi lo studio avrà una solida base su cui cominciare costruire”.

Fra le critiche a Overwatch 2 troviamo però le parole di Dalton Cooper, il quale suggerisce un nuovo approccio per Activision Blizzard al Battle Pass. Su GameRant ha sottolineato come i Pass del titolo, differentemente da altri colossi del genere, siano legati a elementi troppo centrali per il gameplay: “Mentre i giochi free-to-play come Fortnite si astengono dal mettere elementi veramente importanti per il gameplay nei loro Battle Pass, Overwatch 2 blocca i nuovi eroi”, aprendo la strada a un consumo che potrebbe impattare sui fan di vecchia data. Vi ricordiamo che Overwatch 2 uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 4 ottobre.