Overwatch 2, arriva un trailer del gameplay per la versione Switch

L’annuncio di Overwatch 2 arrivato durante BlizzCon 2019 aveva lasciato in sospeso una serie di interrogativi, primo fra tutti quello sulla data di uscita. Non c’erano molti dubbi, invece, sulle console sulle quali sarà disponibile il seguito dello sparatutto ovvero PlayStation 4, Xbox One, PC e Switch. Proprio per la console Nintendo è stato pubblicato un video sull’account YouTube ufficiale della casa di Kyoto dedicato proprio ad Overwatch 2.

Anche se il filmato viene presentato come un trailer del gameplay in realtà mostra una serie di sequenze per la maggior parte composte da cutscene che riguardano la trama del gioco. D’altronde il team di sviluppo stesso ha spiegato che Overwatch 2 darà un maggiore spazio alla storia e si concentrerà di più sulle modalità PvE per affrontare la campagna collaborando con altri giocatori.

Lo stesso game director Jeff Kaplan era tornato a parlare del PvE, e in particolare della sua rigiocabilità, durante una recente intervista rilasciata al mensile Edge Magazine. Lo sviluppatore ha spiegato che il team intende introdurre molto più contenuti di endgame riguardanti le cosidette Missioni Eroe nella loro versione cooperativa permettendo ai giocatori di completare insieme le varie zone per progredire di livello e sbloccare così nuovi talenti. Su questo aspetto Kaplan ha aggiunto: “Abbiamo nel nostro team molti sviluppatori di grande esperienza che hanno già lavorato su World of Warcraft e Diablo. Questa è una delle sfide alle quali abbiamo iniziato a prepararci molto presto nello sviluppo”.

Overwatch 2, pur essendo un seguito vero e proprio, proporrà comunque una soluzione ibrida rispetto al primo capitolo dato che i contenuti del gioco precedente saranno riproposti anche in questa versione. Chi avrà solo il primo episodio potrà comunque giocare sia con i nuovi eroi che nelle nuove mappe PvP. Nonostante l’annuncio e la grande quantità di dettagli, al momento Overwatch 2 non ha ancora una data di uscita annunciata ufficialmente.