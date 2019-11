Overwatch 2: quattro eroi segreti confermati, ecco i primi dettagli

Overwatch 2 proporrà di certo nuovi eroi, e quattro di essi sono stati mostrati segretamente durante la BlizzCon 2019. Ecco i primi dettagli.

La BlizzCon 2019 è stata molto interessante e ha donato ai noi videogiocatori annunci di alto livello. Abbiamo potuto scoprire la nuova espansione di World of Warcraft, l’attesissimo Diablo 4 e il particolare sequel Overwatch 2. Purtroppo i rumor avevano già preannunciato quanto era in arrivo, con grande dispiacere degli sviluppatori, ma fortunatamente non hanno svelato tutto, come ad esempio i nuovi eroi.

Durante l’evento, infatti, una cerchia ristretta di persone (tra le quali compare anche un redattore di Game Informer) ha avuto modo di partecipare a una presentazione in Powerpoint condotta da Jeff Kaplan in persona, ovvero il game designer di Overwatch 2. La presentazione includeva le sagome di quattro eroi segreti ancora non annunciati.

Trattandosi solo di sagome nere, non è stato possibile vederne i dettagli, ma pare che tre eroi siano femminili e uno maschile. Quest’ultimo, in particolar modo, si distingueva per il fatto che impugnava una sorta di bastone, e dava l’idea di essere un mago. Una delle altre sagome, invece, era accompagnata da un piccolo animale, probabilmente una volpe del deserto, e impugnava un grosso shuriken: potrebbe quindi essere usato sia come arma da lancio che da corpo a corpo. L’animale, inoltre, potrebbe essere legato a particolari abilità dell’eroina, ma si tratta di pure speculazioni.

Gli altri due eroi, invece, sono stati fatti vedere solo di sfuggita e Kaplan non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito. C’è ancora molto da scoprire, quindi, e le novità non pare manchino. Ricordiamo inoltre che le novità multigiocatore di Overwatch 2 saranno rilasciate anche nel primo capitolo: una scelta molto particolare, che rinuncia al guadagno a breve termine pur di supportare la community.