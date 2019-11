Overwatch è disponibile gratuitamente per una settimana

Non avete ancora mai provato Overwatch? Per tutta questa settimana potete mettere le mani sull’Hero Shooter targato Blizzard in modo gratuito. Da oggi fino a mercoledì prossimo, potrete sfidare i giocatori di tutto il mondo su Overwatch senza spendere un centesimo. Con l’inizio del Black Friday anche Blizzard ha deciso di proporre diversi sconti sui propri prodotti.

Fino a mercoledì 4 dicembre, si potrà giocare gratuitamente a Overwatch tramite il client Battle.net. Ai nuovi giocatori che si approcceranno a questa esperienza gratuita saranno salvati tutti i progressi che effettueranno nel gioco; quindi i livelli, le ricompense e le skin verranno mantenute anche nel momento in cui decideranno di acquistare il gioco.

Se dovesse piacervi Overwatch, il gioco è stato messo in sconto al prezzo di 12,99 euro sul Blizzard Store. Overwatch però non è l’unico gioco Blizzard che sta ricevendo un abbassamento di prezzo durante questa settimana. Con il Black Friday, Blizzard ha ridotto del 50% il prezzo su quasi tutto il proprio catalogo disponibile sul client Battle.net. World Of Warcraft: Battle For Azeroth è a metà prezzo in tutte le edizioni. Anche Diablo 3 e l’espansione Reaper Of Souls li potete trovare a metà prezzo, così come i pacchetti contenenti le campagne a giocatore singolo di Starcraft 2.

Passando ai titoli Activision, anche Call Of Duty: Black Ops 4 è acquistabile a metà prezzo, mentre COD Modern Warfare sta venendo messo in vendita con uno sconto del 20%. State approfittando della possibilità di giocare a Overwatch gratis per una settimana e di acquistare qualche gioco Blizzard Activision a un prezzo scontato?