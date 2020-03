Overwatch: un recente indizio suggerisce l’aggiunta di un nuovo personaggio?

Nonostante Blizzard abbia già dichiarato che Overwatch 2 vedrà l’arrivo di nuovi eroi; come Sojourn ed Echo, molti appassionati dell’hero shooter si stanno domandando se prima dell’uscita del seguito troverà spazio un ultimo eroe all’interno della versione attuale del gioco. Le risposte a questo quesito potrebbero trovarsi all’interno di un recente tweet pubblicato sulla pagina Twitter ufficiale del gioco.

Il post è accompagnato dall’immagine di un documento testuale firmato dalla dottoressa Mina Liao. Quest’ultima risulta essere una delle fondatrici di Overwatch, nonché la responsabile della creazione di Athena. Lo screenshot pubblicato, al momento risulta solamente come un possibile indizio, di certo c’è la forte curiosità da parte dei fan del titolo nello scoprire quale possa essere uno dei prossimi eroi ad essere aggiunto al gioco.

> Accessing… > Fragment Recovered: Personal Log of Dr. Mina Liao > File status: Complete pic.twitter.com/8pNW3RO1sp — Overwatch (@PlayOverwatch) March 16, 2020

Mentre Overwatch 2 si trova ancora in fase di sviluppo, sembra che nel team siano in atto dei cambiamenti, con lo scrittore Michael Chu che ha dichiarato proprio di recente di aver abbandonato Blizzard. Al momento ci mancano ancora diversi dettagli sul seguito dell’hero shooter tanto apprezzato dai fan, non ci resta quindi che aspettare un prossimo appuntamento comunicativo di Blizzard per scoprirne di più.

Vi ricordiamo che Overwatch 2 è atteso per le piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e proporrà una nuova modalità PvE molto più incentrata sulla storia rispetto al passato insieme a un nuovo sistema di progressione dei singoli eroi. Che ne pensate del recente tweet apparso sul profilo di Overwatch? Quale nuovo personaggio vi piacerebbe vedere introdotto nell’hero shooter di Blizzard?