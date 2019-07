Overwatch: Sigma è il nuovo personaggio

Oggi, è stato finalmente ufficializzato il trentunesimo eroe giocabile di Overwatch, stiamo parlando di Sigma. Ecco il video di presentazione.

I giocatori di Overwatch hanno accolto con molto interesse la Coda a Ruoli, il nuovo sistema di matchmaking che cambierà profondamente le partite rapide e classificate. Questa nuova feature, permette ai giocatori di scegliere il proprio ruolo preferito, con un Indice di Valutazione separato per ogni ruolo.

Oggi, dopo questa rivoluzione del matchmaking, è stato finalmente ufficializzato il trentunesimo eroe giocabile, stiamo parlando di Sigma. In contemporanea all’annuncio, come di consueto, è stato rilasciato anche il video delle origini del personaggio, che potete vedere qui sotto riportato.

Come illustrato nel tradizionale video sulle origini dell’eroe, Sigma era uno scienziato bramoso di scoprire la verità sull’universo, ma questa sua ossessione ha scatenato un’energia che lo ha investito, cambiandolo profondamente. In possesso di capacità nuove e letali, il personaggio si aggiunge all’ampio roster di Overwatch come trentunesimo eroe.

Il nuovo eroe arriva in concomitanza con i Giochi Estivi. Un evento speciale che terminerà il 5 agosto e che consente ai giocatori di ottenere un gran numero di ricompense settimanali. I giochi consentono di sbloccare infatti: spray, icone e modelli epici per Reaper, Mei e Reinhard vincendo partite in modalità Partita Rapida, Competitiva ed Arcade.

Sul sito ufficiale, nella parte dedicata all’evento dei giochi estivi si legge: “Quest’anno sfidiamo i partecipanti ai Giochi Estivi a vincere partite di Overwatch e ottenere ricompense settimanali, tra cui nuovi modelli atletici per Reaper, Mei e Reinhardt. Abbiamo anche aggiunto valanghe di altri nuovi oggetti stagionali, disponibili insieme alla sempre crescente collezione di oggetti estivi degli anni precedenti, e riportato in attività il Lúcioball!”