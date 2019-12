Overwatch Winter Wonderland: ecco quanto durerà l’evento invernale

Winter Wonderland è l’evento annuale dedicato alle vacanze natalizie all’interno di Overwatch. Non c’erano dubbi sul fatto che questo evento sarebbe arrivato ma mancavano ancora tutti i dettagli e soprattutto le date di inizio e fine evento a tempo limitato. Nelle scorse ore, tramite il profilo ufficiale Twitter di Overwatch, è stato annunciato che Winter Wonderland prenderà il via durante la giornata di oggi, per terminare il 2 gennaio 2020.

Il breve trailer pubblicato su Twitter permette anche di dare uno sguardo alla nuova Skin di Sigma chiamata “Rime”. Con queste nuove fattezze Sigma sembra raggiungere ha una sorprendente somiglianza con il Re dei Lich Arthas visto nel franchise di Warcraft.

Winter (Wonderland) is coming… Put your enemies on ice as Rime Sigma when Overwatch Winter Wonderland returns on Dec. 10. pic.twitter.com/yYf9OfQrc8 — Overwatch (@PlayOverwatch) December 9, 2019

Insieme alla nuova Skin per il personaggio di Sigma e ad altri cosmetici in arrivo simultaneamente a Winter Wonderland, i giocatori dovranno installare anche una nuova patch in uscita proprio il 10 dicembre, stesso giorno durante il quale verrà rilasciato il nuovo evento invernale. Una delle novità più importanti della patch è la funzione While You Wait, fortemente richiesta dai giocatori. Questa novità consente ai giocatori di scegliere tra diverse modalità di gioco mentre si è in attesa di una partita competitiva.

Nonostante sia ufficiale l’esistenza di un Overwatch 2, il primo capitolo dell’Hero Shooter targato Blizzard continua ad essere pesantemente supportato mese dopo mese, e sarà così anche dopo l’uscita del sequel, dato che le componenti PvP saranno condivise in entrambi i giochi. Siete pronti fare incetta di skin e nuovi oggetti cosmetici con questo evento invernale?