Pac-Man sempre in tasca! Questa mini console è BELLISSIMA e da collezione!

La Amazon Gaming Week è finalmente tra noi, e questo significa che non avrete momento migliore per effettuare i vostri acquisti a tema gaming, che si tratti di videogiochi o, perché no, di console! Sebbene, infatti, non sembrino esserci offerte rilevanti per quelle che sono le ammiraglie del mercato, Amazon si sta prodigando nello scontare tanti prodotti "minori" e laterali, quasi da collezione, com'è il caso di questa splendida console portatile dedicata a Pac-Man! Stiamo parlando della bellissima Pocket Player PRO prodotta su licenza, e in diverse versioni, da My Arcade, e qui interamente dedicata alla versione classica (ed ormai iconica) di Pac-Man, offerta in sconto del 16% rispetto al prezzo originale di 49,99€, e dunque acquistabile a 41,99€!

Pocket Player PRO di Pac-Man, chi dovrebbe acquistarla?

la console Pocket Player PRO di Pac-Man è compatta, colorata e, in una parola: bellissima! Si tratta, sostanzialmente, di una piccola console portatile, con all'interno un solo gioco, ovvero la classica versione anni '80 di Pac-Man, giocabile in versione handheld grazie ad un apposito schermo luminoso e a colori. Si tratta, in fin dei conti, di un prodotto semplice, ma brandizzato a dovere, prodotto su licenza, e pensato per soddisfare anzitutto gli amanti del retrogaming, che potranno così godere di uno splendido prodotto, non solo funzionale e portatile, ma anche e soprattutto da collezione!

Dotato di una modalità per 2 giocatori (basterà semplicemente giocare a turno seguendo le indicazioni dello schermo, come ai tempo del Game Boy), e di un laccetto da polso per evitare le cadute accidentali, questa mini console è alimentata semplicemente da 4 batterie stilo, e vi permetterà di portare con voi il classico Pac-Man ovunque vogliate, e con un sistema di controllo che rende il gioco decisamente più fruibile e godibile di quanto non sia, ad esempio, su smartphone.

Parliamo, insomma, di un prodotto tanto semplice quanto apprezzabile. Realizzato ad hoc, e progettato per garantire tante ore di spensierato e "classico" divertimento, sia ai fan affezionati del personaggio Namco, che ai nuovi giocatori, compresi i più piccoli. Un prodotto, insomma, niente male che, visto il prezzo e la sua collezionabilità, vi suggeriremmo di acquistare subito!

