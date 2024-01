Palworld: come battere il primo boss Zoe e Grizzbolt | Guida

Mentre ci sono già alcuni Pal ostici con cui potreste scontrarvi nelle aree iniziali di Palworld, la vostra prima vera prova di combattimento sarà contro Zoe e il suo gigantesco Grizzbolt presso la Rayne Syndicate Tower. Questo è il primo dei cinque "boss della torre" nel gioco, che sono significativamente più resistenti e letali rispetto ai Pal normali o miniboss, e anche se Zoe e Grizzbolt sono i più deboli tra loro, il duo è comunque una sfida per i Pal Tamers alle prime armi.

Se avete difficoltà a superare la lotta o non siete sicuri di come prepararvi, siete nel posto giusto, giacché abbiamo redatto questa guida piena di consigli e suggerimenti per riuscire a trionfare. Questo include una panoramica delle migliori armi, attrezzature e invocazioni di Pal da utilizzare, nonché dettagli sul comportamento del boss e il suo set di mosse durante il combattimento.

Palworld: come battere il primo boss Zoe e Grizzbolt alla torre Rayne Syndicate

LIVELLO CONSIGLIATO PER BATTERE ZOE E GRIZZBOLT

Non dovreste affrontare la lotta contro Zoe e Grizzbolt a meno che non siate almeno di livello 12, e idealmente dovreste essere di livello 14 o 15. Al livello inferiore a questo, non avrete la salute e il danno necessari per uscirne vincitori, né avrete accesso a armi di qualità come la Balestra o la Lancia di Metallo. Dedicate, dunque, del tempo a cacciare e catturare Pal nel mondo aperto se avete bisogno di salire di livello.

LE MIGLIORI ARMI, ARMATURE E ATTREZZATURA PER ZOE E GRIZZBOLT

Innanzitutto, una volta raggiunto il livello 13, sbloccate la Balestra il prima possibile. Sebbene sia totalmente possibile superare questa lotta con le armi e le attrezzature iniziali di Palworld, come l'Arco Vecchio, la Lancia di Pietra e un Abbigliamento di Stoffa, sarà molto, molto più facile con equipaggiamento migliore. Ecco alcune delle migliori opzioni che consigliamo:

Balestra (Livello 13): anche se ha una velocità di fuoco più lenta rispetto a un arco, infligge notevolmente più danni, specialmente con i colpi critici. Richiede 50x Legno, 40x Pietra, 10x Lingotto, 5x Chiodo

(Livello 13): anche se ha una velocità di fuoco più lenta rispetto a un arco, infligge notevolmente più danni, specialmente con i colpi critici. Richiede 50x Legno, 40x Pietra, 10x Lingotto, 5x Chiodo Lancia di Metallo (Livello 13): il combattimento ravvicinato è rischioso in questa lotta, ma ci sono momenti in cui potete colpire, e questa lancia è la miglior opzione. Richiede 27x Legno, 12x Pietra e 10x Lingotto

(Livello 13): il combattimento ravvicinato è rischioso in questa lotta, ma ci sono momenti in cui potete colpire, e questa lancia è la miglior opzione. Richiede 27x Legno, 12x Pietra e 10x Lingotto Fascia per Capelli Piumata (Livello 10): non sembra granché, ma è economica e fornisce 15 di Difesa quando indossata. Richiede 10x Fibra, 5x Frammenti di Paldium

(Livello 10): non sembra granché, ma è economica e fornisce 15 di Difesa quando indossata. Richiede 10x Fibra, 5x Frammenti di Paldium Armatura di Pelle (Livello 12): i 35 punti di difesa di questa armatura possono salvarvi la vita se colpiti da uno degli attacchi più potenti di questo boss. Richiede 10x Pelle

(Livello 12): i 35 punti di difesa di questa armatura possono salvarvi la vita se colpiti da uno degli attacchi più potenti di questo boss. Richiede 10x Pelle Scudo Comune (Livello 4): questo è uno dei primi oggetti artigianali, quindi probabilmente ne avete già uno. Lo scudo assorbirà i danni inflitti, fungendo da barra della vita aggiuntiva. Richiede 10x Fibra, 20x Legno, 20x Pietra, 10x Frammenti di Paldium

Assicuratevi anche di entrare in battaglia ben nutriti, sia voi che i vostri Pal, e tenete del cibo nel vostro inventario nel caso in cui diventiate affamati durante l'incontro. Essere affamati consuma la vostra resistenza più rapidamente, e avere abbastanza energia per muoversi è fondamentale per questa battaglia.

MIGLIORI PAL PER BATTERE ZOE E GRIZZBOLT

Potete sconfiggere Zoe e Grizzbolt con qualsiasi combinazione di Pal che volete utilizzare, ma alcuni sono sicuramente migliori di altri. Di seguito troverete una lista di quelli che abbiamo usato e con cui abbiamo avuto grande successo, tutti catturabili nelle zone iniziali di Palworld.

Chillet : in particolare, parliamo della variante Alpha Pal che potete catturare direttamente a est della posizione della Rayne Syndicate Tower, a sud dell'area delle Fort Ruins. Questo Pal di livello miniboss infligge grandi danni, ha una buona quantità di HP e può anche periodicamente congelare Zoe e Grizzbolt sul posto.

: in particolare, parliamo della variante Alpha Pal che potete catturare direttamente a est della posizione della Rayne Syndicate Tower, a sud dell'area delle Fort Ruins. Questo Pal di livello miniboss infligge grandi danni, ha una buona quantità di HP e può anche periodicamente congelare Zoe e Grizzbolt sul posto. Caprity : questo Pal dalla forma di grande cespuglio di bacche è piuttosto sottovalutato. È abbastanza resistente e può attaccare a lunga distanza con lame di foglie ad alto danno, rendendolo un ottimo compagno di combattimento nell'ampia arena del boss. Si trova nell'area delle Fort Ruins a nord-est della Rayne Syndicate Tower.

: questo Pal dalla forma di grande cespuglio di bacche è piuttosto sottovalutato. È abbastanza resistente e può attaccare a lunga distanza con lame di foglie ad alto danno, rendendolo un ottimo compagno di combattimento nell'ampia arena del boss. Si trova nell'area delle Fort Ruins a nord-est della Rayne Syndicate Tower. Rushoar : essendo un Pal di tipo Terra, questo cinghiale subisce meno danni e ne infligge di più contro i Pal Elettrici come Grizzbolt. È anche estremamente aggressivo e si comporta bene come compagno di cui fare uso se avete bisogno di una distrazione mentre scappate per rigenerare i vostri scudi e/o la vostra salute. Si trova a ovest della Rayne Syndicate Tower, appena a sud dell'area dall'aspetto autunnale.

: essendo un Pal di tipo Terra, questo cinghiale subisce meno danni e ne infligge di più contro i Pal Elettrici come Grizzbolt. È anche estremamente aggressivo e si comporta bene come compagno di cui fare uso se avete bisogno di una distrazione mentre scappate per rigenerare i vostri scudi e/o la vostra salute. Si trova a ovest della Rayne Syndicate Tower, appena a sud dell'area dall'aspetto autunnale. Gumoss : questo slime a forma di ghianda è un ibrido Terra/Erba e infligge grandi danni a Grizzbolt con le sue mosse di tipo Terra. Rispetto a Rushoar, è più un'unità di supporto a distanza. Si trova direttamente a nord della Rayne Syndicate Tower.

: questo slime a forma di ghianda è un ibrido Terra/Erba e infligge grandi danni a Grizzbolt con le sue mosse di tipo Terra. Rispetto a Rushoar, è più un'unità di supporto a distanza. Si trova direttamente a nord della Rayne Syndicate Tower. Foxparks: questa volpe adorabile infligge molti danni nel tempo con i suoi attacchi di fuoco e in genere non viene colpita spesso rispetto ad altri Pal grazie alla sua piccola taglia. La sua abilità speciale vi consente persino di sollevarla e usarla come lanciafiamme. Si trova sia a nord-est che a sud-est della Rayne Syndicate Tower.

Se avete difficoltà a rimanere in buona salute durante la lotta, potete scambiare uno di questi Pal con un Teafant. Anche se è generalmente un cattivo combattente e si svena rapidamente contro Grizzbolt poiché è di tipo Acqua, potete usare la sua abilità speciale "Doccia Lenitiva" per riguadagnare rapidamente la vostra salute.

Indipendentemente dai Pal che usate, assicuratevi di allenarli tutti allo stesso livello in cui siete. Questo si fa meglio avendoli con voi mentre cacciate o catturate Pal selvatici, o facendoli lavorare nella vostra base. Tenete presente che ogni Pal nel vostro gruppo guadagna passivamente piccole quantità di esperienza da quasi tutto ciò che potete fare.

LE STRATEGIE PER BATTERE ZOE E GRIZZBOLT

Probabilmente vi verranno sparati dei proiettili non appena inizia la lotta, quindi preparatevi a schivarli. Anche con tutta la preparazione del mondo e una squadra dei migliori Pal di Palworld, vi troverete in un duro scontro una volta che affronterete Zoe e Grizzbolt, specialmente perché la lotta ha un limite di tempo di 10 minuti. Detto questo, una volta che vi abituate al ritmo della battaglia e capite come evitare i suoi attacchi, non dovreste avere problemi.

Ecco tutto ciò che dovete sapere (e fare) per uscire vittoriosi dalla Rayne Syndicate Tower:

Il Grizzbolt di Zoe è estremamente aggressivo per l'intera durata della lotta; corre costantemente lontano per evitare il combattimento ravvicinato, mentre i suoi attacchi ravvicinati sono molto potenti, anche se possono essere schivati.

Se avete una Pistola a Rampino , potete usarla per attraversare rapidamente la scena e distanziarvi.

, potete usarla per attraversare rapidamente la scena e distanziarvi. Posizionatevi tra e dietro i pilastri dell'arena per mettere distanza tra voi e Grizzbolt. Il Pal nemico, infatti, spesso si impiglia in questi o deve aggirarli, rallentandolo. Inoltre, potete anche usare i pilastri come scudo dai proiettili.

Lanciate immediatamente uno dei vostri Pal lontano da voi e mantenete una certa distanza da loro in modo che l'attenzione di Grizzbolt sia divisa. Sarà costretto a prendere di mira voi o il vostro compagno; chi viene ignorato può infliggere danni facilmente e senza rischi.

ATTACCO 1 : Quando Grizzbolt alza le sue zampe verso il viso da vicino, sta per colpirvi con un'onda d'urto stordente; eseguite una capovolta laterale per evitarlo. Il raggio d'azione dell'onda d'urto è molto piccolo, quindi purché reagiate in tempo, non subirete danni né sarete storditi.

: Quando Grizzbolt alza le sue zampe verso il viso da vicino, sta per colpirvi con un'onda d'urto stordente; eseguite una capovolta laterale per evitarlo. Il raggio d'azione dell'onda d'urto è molto piccolo, quindi purché reagiate in tempo, non subirete danni né sarete storditi. ATTACCO 2: Quando Grizzbolt lancia le zampe in avanti a media distanza, attaccherà con tre colpi; eseguite rapidamente una capovolta per i primi due, e poi aspettate un secondo prima di schivare il terzo, poiché è ritardato. L'ultimo colpo infligge più danni, quindi assicuratevi di non essere colpiti soprattutto da quello.

Quando Grizzbolt lancia le zampe in avanti a media distanza, attaccherà con tre colpi; eseguite rapidamente una capovolta per i primi due, e poi aspettate un secondo prima di schivare il terzo, poiché è ritardato. L'ultimo colpo infligge più danni, quindi assicuratevi di non essere colpiti soprattutto da quello. ATTACCO 3: IQuando Grizzbolt alza le zampe verso il viso da lontano, invierà una linea retta di fulmini verso di voi o sparare una serie di palle elettriche; evitate questi con schivate laterali o i pilastri. Sebbene i suoi proiettili non infliggano tonnellate di danni individualmente, essere colpiti da più di uno consuma la vostra salute, e i fulmini sono quasi certi di abbattere il vostro scudo, ferirvi gravemente o finirvi se siete già feriti.

IQuando Grizzbolt alza le zampe verso il viso da lontano, invierà una linea retta di fulmini verso di voi o sparare una serie di palle elettriche; evitate questi con schivate laterali o i pilastri. Sebbene i suoi proiettili non infliggano tonnellate di danni individualmente, essere colpiti da più di uno consuma la vostra salute, e i fulmini sono quasi certi di abbattere il vostro scudo, ferirvi gravemente o finirvi se siete già feriti. ATTACCO 4: Se vedete Grizzbolt puntarvi con un raggio laser, mettetevi dietro un pilastro o preparatevi a schivare un raggio laser tra pochi secondi. Questo attacco è molto preannunciato, ma anche estremamente letale. Se il laser è puntato sul vostro Pal, richiamatelo prima che parta, quindi rilancialo dopo. Questo è un modo semplice per assicurarvi che non venga colpito.

Se vedete Grizzbolt puntarvi con un raggio laser, mettetevi dietro un pilastro o preparatevi a schivare un raggio laser tra pochi secondi. Questo attacco è molto preannunciato, ma anche estremamente letale. Se il laser è puntato sul vostro Pal, richiamatelo prima che parta, quindi rilancialo dopo. Questo è un modo semplice per assicurarvi che non venga colpito. Colpite Grizzbolt alla testa con frecce ogni volta che ne avete l'occasione, poiché queste lo danneggeranno gradualmente con danni critici. La sua testa è piuttosto grande, quindi questo dovrebbe essere molto facile da fare.

ogni volta che ne avete l'occasione, poiché queste lo danneggeranno gradualmente con danni critici. La sua testa è piuttosto grande, quindi questo dovrebbe essere molto facile da fare. Avvicinatevi per infliggere danni da mischia ogni volta che siete vicini e Grizzbolt è distratto dal vostro Pal. Potete tranquillamente infliggere tonnellate di colpi in questo modo, quindi approfittate dell'opportunità.

dal vostro Pal. Potete tranquillamente infliggere tonnellate di colpi in questo modo, quindi approfittate dell'opportunità. Passate a un nuovo Pal quando quello attuale è debole in modo che possa riprendersi. I vostri compagni rigenereranno una buona parte dei loro HP persi abbastanza rapidamente, a patto che siano ben nutriti, ma se li lasciate svenire, saranno fuori servizio fino a quando non li rimettete nella vostra Palbox.

Ed è tutto! Seguendo i nostri consigli sia per la difesa che per l'attacco riuscirete a trionfare in poco tempo; assicuratevi solo di infliggere danni in modo costante, poiché se non riuscite a sconfiggere il boss prima che scada il limite di tempo, dovrete ricominciare da capo.