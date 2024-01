Siete stati anche voi catturati da Palworld, il nuovo survival game che, un po' per la sua chiara ispirazione a Pokémon e un po' per il gameplay coinvolgente, sta letteralmente spopolando? Ebbene, siete nel posto giusto: in questa guida completa abbiamo racchiuso consigli, trucchi e tutto ciò che può servirvi durante l'avventura in Palworld, dato che inizialmente il gioco può essere confusionario e poco chiaro.

Parliamo, infatti, di un titolo che almeno per il momento è in versione beta, motivo per cui il tutorial è ridotto a delle caselle da spuntare e molti elementi non vengono spiegati. Di seguito troverete, quindi, un elenco con tutte le guide che abbiamo pubblicato e che pubblicheremo nel corso dei prossimi giorni sul gioco, seguite da un elenco di consigli e informazioni utili su Palworld.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

Palworld, la Guida Completa

Cose da sapere su Palworld

Come catturare i Pal in Palworld?

Catturare i Pal è l'elemento centrale di Palworld. Puoi farlo lanciando loro una Sfera Pal, un dispositivo in grado di catturare e conservare i Compagni al suo interno. Tuttavia, la cattura non è sempre una passeggiata: diversi fattori influenzano il tasso di cattura, come la salute, lo stato e la posizione del Pal. Ecco alcuni suggerimenti per aumentare le tue probabilità di cattura:

Danneggia il Pal : più bassa è la salute del Pal, maggiore è il tasso di cattura. Puoi ridurre la salute la sua salute utilizzando i tuoi stessi Pal, armi o attrezzi. Tieni però presente di non ucciderlo, altrimenti perderai l'occasione di catturarlo.

: più bassa è la salute del Pal, maggiore è il tasso di cattura. Puoi ridurre la salute la sua salute utilizzando i tuoi stessi Pal, armi o attrezzi. Tieni però presente di non ucciderlo, altrimenti perderai l'occasione di catturarlo. Applica effetti status : alcuni effetti status, come bruciatura, veleno o congelamento, rendono il Pal più suscettibile alla cattura. Puoi applicare tali effetti utilizzando determinati Pal, oggetti o pericoli ambientali.

: alcuni effetti status, come bruciatura, veleno o congelamento, rendono il Pal più suscettibile alla cattura. Puoi applicare tali effetti utilizzando determinati Pal, oggetti o pericoli ambientali. Punta alla schiena : anche la posizione del Pal è cruciale. Hai maggiori possibilità di catturarlo se lanci la Sfera Pal alle sue spalle. Questo vale soprattutto per quelli ostili, che cercheranno di attaccarti se ti vedono.

: anche la posizione del Pal è cruciale. Hai maggiori possibilità di catturarlo se lanci la Sfera Pal alle sue spalle. Questo vale soprattutto per quelli ostili, che cercheranno di attaccarti se ti vedono. Usa trappole : le trappole rappresentano un altro metodo per catturare i Pal, dato che possono immobilizzarli. Puoi sbloccare e costruire la Trappola Pensile nella sezione tecnologia.

: le trappole rappresentano un altro metodo per catturare i Pal, dato che possono immobilizzarli. Puoi sbloccare e costruire la Trappola Pensile nella sezione tecnologia. Aggiorna la tua Sfera Pal: sebbene la Sfera Pal sia lo strumento base per catturare i Pal, puoi anche creare e utilizzare versioni più avanzate, come la Mega Sfera, la Giga Sfera o l'Hyper Sfera. Questi dispositivi offrono tassi di cattura più elevati rispetto alla Sfera standard (esatto, come in Pokémon).

Ciclo giorno e notte

Palworld segue un ciclo giorno e notte che influenza il gameplay e lo spawn dei Pal. Durante il giorno, puoi goderti il paesaggio luminoso e colorato, incontrando una varietà di Pal attivi e amichevoli. Di notte, invece, il mondo si fa più oscuro e pericoloso, presentando sfide e minacce diverse. In altre parole, durante la notte appaiono Pal diversi, quindi munisciti di una o due torce ed esplora.

Come rianimare i Pal caduti in battaglia

Se uno dei tuoi Pal è inabile a 0HP, l'unico modo per guarirlo è metterlo nel Palbox. Dopo averlo posizionato all'interno, un conto alla rovescia ti indicherà quanto tempo ci vorrà prima che si rimetta completamente. Nel frattempo, potresti valutare l'opzione di portare con te altri Pal nelle tue avventure.

Cosa fare se muori in Palworld

Se raggiungi 0HP in Palworld, hai un breve periodo di tempo per essere riportato in gioco. Basta che un altro giocatore si avvicini e ti rianimi prima che scada il tempo, così potrai rialzarti e continuare a giocare.

Se muori, però, perderai tutti i tuoi oggetti ed equipaggiamento, che verranno racchiusi in un sacchetto e rimarranno lì. Dopo la rinascita, puoi correre nella zona in cui sei svenuto e raccogliere i tuoi oggetti, a patto che nessun altro giocatore ci arrivi prima (se stai giocando in multiplayer).

Cosa accade ai miei oggetti se muoio in un dungeon?

Tutti gli oggetti nel tuo inventario saranno lasciati fuori dal dungeon affinché tu li recuperi. Dovrai solo raggiungerli prima che un altro giocatore lo faccia, altrimenti potrebbero rubarteli.

Usa li scudi appena li sblocchi

Gli scudi sbloccabili nell'albero della Tecnologia funzionano come barriere passive che si esauriscono prima della tua Salute, in pratica aggiungendo una nuova barra della salute. Provali se stai avendo difficoltà, giacché si rivelano incredibilmente utili.

Attenzione a non incendiare la tua base!

Le tue strutture in legno possono prendere fuoco, e abbastanza facilmente. Basta una piccola scintilla o un accenno di un attacco di fuoco nelle vicinanze per far ardere le tue strutture insieme a tutto ciò che è collegato, rischiando di perdere la tua base in pochi secondi.

Per evitarlo, cerca di non combattere vicino alla tua base. Se il danno, però, è già fatto, c'è un modo per fermare la propagazione: entra nella Modalità Costruzione, passa alla modalità Smontaggio e distruggi ciò che è in fiamme o assicurati di scollegarlo dal resto delle tue strutture per fermare la diffusione.

Come unirsi a una Gilda

Le Gilde sono gruppi di giocatori che condividono Pal e basi in Palworld. Per unirti a una gilda, segui questi passaggi:

Entra in un mondo multiplayer con altri giocatori.

Trova un altro giocatore e premi il pulsante X (su controller) per chiedere di unirti alla loro gilda.

Attendi che accettino o rifiutino la tua richiesta.

Se vengono accettati, avvicinati a loro e apri il menu della Gilda.

Come funzionano le Gilde in Palworld

Le Gilde ti consentono di unire le risorse e i Pal con altri giocatori. Puoi:

Utilizzare qualsiasi base nel mondo che appartiene alla tua gilda.

Condividere i tuoi Pal con i membri della tua gilda e assegnarli a compiti diversi.

Collaborare con i tuoi amici per esplorare, creare e combattere in Palworld.

Naturalmente, sei libero di giocare come preferisci. Se lo desideri, tu e i tuoi amici potete condividere una grande base.

Attualmente, esiste un bug che può farti perdere tutto il progresso della tua base e i Pal lavorativi se ti unisci a una gilda. Al 23/01/2024, questo problema persiste, quindi evita di farlo nel tuo salvataggio principale.

Come schiudere le uova in Palworld

Le uova sono oggetti che puoi trovare in giro per la mappa e possono permetterti di ottenere dei Pal rari. Per farli schiudere, devi: