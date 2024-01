Palworld: dove costruire il Campo Base, migliori Pal da inserire

Siete già in giro per le Isole Palpagos intenti a catturare ogni Pal in cui vi imbattete? Bene, sappiate che, come in ogni gioco survival che si rispetti, prima o poi avrete bisogno di un luogo sicuro in cui far riposare i vostri compagni d'avventura, raccogliere materiali, fare provviste e tanto altro ancora. Per farla breve, avrete bisogno di un Campo Base, ma quali sono i luoghi migliori in cui costruirlo, e quali Pal vanno inseriti per massimizzarne l'efficienza?

Va da sé che potrete costruire la vostra base in praticamente qualsiasi luogo della mappa di gioco, ma è ovvio che alcuni luoghi sono meglio di altri. Proprio in base a quanto ora scritto, nelle righe che seguono troverete qualche consiglio su dove posizionare il vostro Campo Base, così da ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Palworld: i migliori luoghi in cui costruire il Campo Base

Come abbiamo detto poche righe fa, è possibile edificare una base in praticamente ogni luogo della mappa; tuttavia un Campo Base, per funzionare al meglio, ha bisogno di sorgere in prossimità di determinate risorse. A tal proposito, determinati luoghi sono più indicati di altri, ma abbiamo creato una piccola lista di posti in cui poter edificare con successo la vostra base.

Il castello in rovina (190, -383) vicino il punto di viaggio rapido di Fort Ruins è forse uno dei punti migliori (ed esteticamente belli) per costruire la vostra base, soprattutto se siete alla prima esperienza con Palworld. Nonostante lo spazio a disposizione non sia tantissimo, avrete a disposizione un'area pianeggiante, e le mura vi forniranno una protezione naturale da qualunque invasore. Inoltre, nelle vicinanze del castello troverete molti alberi e massi, da cui ricavare legno e pietra per le costruzioni; spostandovi invece nella valle a sud-ovest, vi imbatterete anche in diversi depositi di minerali.

Alle coordinate (157, -395), appena a sud-ovest di Fort Ruins, troverete un altopiano che, come presto vi accorgerete, sarà un altro luogo eccezionale per costruire il vostro Campo Base, soprattutto nelle prime ore di gioco. Purtroppo, senza una cavalcatura volante, sarà piuttosto difficile raggiungere questo punto della mappa, ma questa sua caratteristica rappresenta la sua miglior difesa: qualunque invasore sarà costretto a una lunga scalata, e voi potrete facilmente bersagliarli con le frecce e sconfiggerli. Anche in questo caso, non mancano depositi di minerali e determinate tipologie di Pal, che compariranno ciclicamente una volta al giorno.

Siete alla ricerca di un luogo per estrarre minerali? Alle coordinate (10, -522), direttamente a sud-ovest di Small Settlement, troverete due altopiani che, in buona sostanza, sono i luoghi migliori per ottenere minerali, che saranno fondamentali nelle fasi più avanzate di gioco.

ATTENZIONE: prima di poter costruire una base secondarie, il vostro Campo Base dovrà aver raggiunto il livello 10.

La presenza di tanti giacimenti di minerali e di un terreno pianeggiante rende questo luogo perfetto anche per la costruzione di una base principale, anche se, a livello di difesa, forse è un po' troppo scoperto. Assicuratevi di costruire una scala che colleghi i due altopiani, così da potervi spostare agevolmente.

Alle coordinate (305, -43), a sud-est del punto di viaggio rapido Sealed Realm of the Swift, troverete una montagna altissima, raggiungibile quasi solo con una cavalcatura volante. Gli invasori non avranno questo genere di vantaggio e, per questa ragione, i loro attacchi si fermeranno ancor prima di raggiungervi. Aggiungete a quanto ora detto numerosi giacimenti di minerali e avrete un luogo fenomenale in cui costruire il vostro Campo Base, perfettamente funzionale e, per di più, esteticamente bellissimo.

Alle coordinate (190, -40), direttamente a ovest del punto che vi abbiamo indicato poco fa ed a nord-est del punto di viaggio rapido di Sealed Realm of the Guardian, troverete un luogo perfetto per costruire una eventuale terza base (ottenibile solo quando la Base Principale raggiungerà il livello 15). Anche in questo caso, parliamo di una montagna altissima, raggiungibile quasi solo con una cavalcatura alata e, quindi, a prova di raid. I minerali abbondano, consentendovi di ricavare i lingotti che saranno fondamentali nella fase finale del gioco.

Palworld: i migliori Pal per lavorare nel Campo Base

Avete appena costruito il vostro accampamento? Bene, è arrivato il momento di mettere i vostri Pal a lavoro!

Nelle prime battute del gioco, vi basteranno Pal come Lamball, Cattiva, Lifmunk, Foxparks, Pengullet e Tanzee per svolgere i lavori basilari come la semina, l'estrazione mineraria, la legna da ardere, il trasporto e altri ancora. In questa fase, questi Pal vi permetteranno di mantenere una base autosufficiente senza troppi problemi.

Man mano che vi addentrerete in Palworld, però, avrete bisogno di reperire Pal che sono maggiormente indicati per i vari incarichi. Proprio per questa ragione, vi indichiamo i migliori Pal per i vari lavori di cui il vostro Campo Base avrà bisogno.