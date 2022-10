Vi ricordate di Paragon? Il gioco di casa Epic Games era un MOBA, che avrebbe dovuto rivaleggiare contro altri giochi della stessa categoria. Lanciato nel 2016, il progetto è stato successivamente abbandonato in favore di Fortnite. Era il 2018 quando il Battle Royale (sempre di casa Epic Games) riscuoteva un grande successo, tanto da spingere gli sviluppatori a lasciare altri progetti. Ora però il titolo è tornato, ma non grazie a Tim Sweeney e soci.

Come riportato online, Paragon sta per tornare per davvero. Con un cambio di titolo (è stato aggiunto infatti The Overprime) e anche un cambio di sviluppatore ed editore. Al lavoro sul MOBA infatti non c’è più Epic Games, ma lo studio coreano Netmarble, che in passato ha lavorato su diversi giochi mobile anche su licenza e di recente si è guadagnato gli onori della cronaca grazie a un particolare progetto basato su Ni No Kuni. Gli asset del titolo sono stati acquistati dalla software house orientale, che ora ha tutto il diritto di lavorarci sopra.

Al momento una data di uscita per Paragon: The Overprime ancora non c’è. Il gioco è però già stato inserito all’interno di Epic Games Store e Steam, segno del fatto che gli sviluppatori non siano alla ricerca di una esclusiva. Il titolo resterà ovviamente free-to-play ed è previsto un Gobal Final Test per il 10 novembre 2022. La versione di prova sarà però completamente chiusa e non è possibile iscriversi. Nonostante ciò il lancio non dovrebbe essere troppo distante.

Il revival di Paragon potrebbe aiutare il genere dei giochi MOBA a tornare sulla cresta dell’onda. Se il titolo di NetMarble non ci riuscirà, non è escluso che il prossimo progetto di Valve non possa farsi carico di questo impegno: secondo alcuni rumor, infatti, l’editore e sviluppatore sarebbe al lavoro su una sorta di spin-off di DOTA.