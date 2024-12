Path Of Exile 2: cosa devi sapere prima di cominciare

Path of Exile 2 si presenta come un’esperienza impegnativa ma estremamente appagante per i fan degli ARPG, con un sistema di progressione profondo, una vasta gamma di abilità e un'economia complessa basata sugli oggetti. Il rischio di sentirsi sopraffatti dal quantitativo di cose che è possibile fare e di elementi che è necessario tenere in considerazione è elevato, talmente tanto che è sensato prepararsi dal punto di vista teorico. Ecco cosa devi sapere prima di cominciare a giocare a Path Of Exile 2!

Per prima cosa velocità

Uno dei primi oggetti sul quale è necessario concentrarsi è rappresentato dagli stivali, con obbligatoriamente un bonus del 10% sulla velocità di movimento. Per trovarne un paio basta iniziare a farmare nella zona più semplice per la propria classe e identificare ogni singolo paio di stivali magici, disincantando quelli non utili per ottenere dei trasmutation shard (si può fare in città parlando con Una).

Perché è tanto importante ottenere questo genere di stivali? Perché muoversi rapidamente è di fondamentale importanza per fare praticamente tutto quello che serve all'interno di POE2!

Dal farmare all'affrontare i boss più complicati! In extremis si possono comprare questi stivali, con un po' di fortuna, dal vendor Renly

Rarità VS magia

Molto spesso gli oggetti magici finiscono per essere più interessanti degli oggetti rari a causa dei bonus agli attributi e alle abilità che concedono; questo è di fondamentale importanza, almeno in questa primissima fase del gioco,

Un processo di miglioramento continuo

Hai trovato un oggetto che vi piace molto ma ha statistiche e bonus peggiori di altri? Niente paura: usando gli augmentation orb ed i transmutation orb, potrai potenziare un qualsiasi oggetto. Discorso identico si può fare per gli equipaggiamenti bianchi, che possono essere potenziati a rarità "rara" (colore blu) utilizzando il consumabile "orb of alchemy"; l'unico appunto da tenere in mente su questo tipo di potenziamento è che, chiaramente, è meglio farlo sugli oggetti che si droppano più in là nel playthrough.

Farmare è come una danza

C'è una conditio sine qua non da cui è impossibile prescindere nel gioco: imparare a muoversi!

Muoversi (magari rapidamente grazie ai sopracitati stivali) significa poter evitare gli attacchi degli avversari senza dover sprecare la rotolata, che invece è molto più utile quando si hanno situazioni di estrema emergenza.

C'è tempo per specializzarsi

Non sprecare i primi livelli per ottenere dei bonus specifici ai danni; cerca di attenerti a un master plan e ottieni bonus generici di danno. In questa maniera ti renderai anche più semplice lo sperimentare build di vario tipo durante le prime ore di gioco, in quanto potrai appoggiarti su bonus costanti per più tipologie di danno.

Quando vorrai sperimentare potrai usare le support gem di attivare dei nodi; giocando in maniera intelligente con questi potrai arrivare a ottenere boost importanti al tuo DPS!

Prepare to die

I boss di Path Of Exile 2 non scherzano, motivo per cui preparati a morire anche diverse volte nel tentativo di abbatterne uno. Specie in relazione alla classe e al proprio equipaggiamento, gli avversari più tosti possono richiedere anche dozzine di tentativi prima di essere buttati giù!

Questione di resistenza

La maggiorparte delle build durante le prime fasi della partita non sono forti per i danni che riescono a infliggere quanto più per gli HP che riescono a rubare con gli attacchi o a rigenerare autonomamente. Se senti di esserti bloccato, invece di sprecare risorse per aumentare il tuo DPS cerca di droppare o comprare un oggetto in grado di farti guadagnare tanti punti vita!

Quanta differenza può fare un punto di riferimento

Se trovi l'ingresso di un'altra area prima di aver finito quella in cui sei, non preoccuparti, attraversa l'ingresso e attiva il waypoint lì presente. Questo perché i progressi dell'istanza precedente non vengono eliminati, facendoti però ottenere un punto di teletrasporto che farà risparmiare un sacco di tempo!

Impara a conoscere i vari mercanti

Durante le prime fasi di gioco i mercanti sono molto utili per ottenere gli oggetti con il quale proseguire nel corso della storia. Nello specifico impara a passare sempre da: