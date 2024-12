Path Of Exile 2: guida al crafting

All’interno di Path Of Exile 2 il crafting ha importanza fondamentale per far progredire il personaggio in quanto è strumentale per migliorare l’equipaggiamento durante il corso dell’avventura. Progettato per essere molto più accessibile del primo a livelli bassi, e per invece mantenere la complessità necessaria per i giocatori più hardcore.



Come funziona però questo crearsi risorse ed equipaggiamenti?

Di cosa abbiamo bisogno?

Dove si trovano le risorse?



Cerchiamo di scoprire tutte le cose più importanti all’interno di questa guida al crafting in Path Of Exile 2, essenziale ma senza dubbio utile per una prima e importante infarinata!

Quali sono le risorse indispensabili per il crafting in Path Of Exile 2?

Vediamo insieme una lista minimale delle risorse che sono fondamentali da tenere d’occhio quando si gioca a Path Of Exile 2.

Transmutation Orb : evolve un oggetto comune in un oggetto raro donandogli 1 modificatore

: evolve un oggetto comune in un oggetto raro donandogli 1 modificatore Augmentation Orb: aggiunge 1 caratteristica a un oggetto raro

aggiunge 1 caratteristica a un oggetto raro Alchemy Orb : evolve un oggetto comune in un oggetto raro aggiungendogli 4 modificatori

: evolve un oggetto comune in un oggetto raro aggiungendogli 4 modificatori Orb Of Chance : evolve un oggetto comune in un oggetto di rarità randomicamente scelta tra magica, rara o unica.

: evolve un oggetto comune in un oggetto di rarità randomicamente scelta tra magica, rara o unica. Orb Of Annulment : rimuove un modificatore casuale da un oggetto di rarità magica o rara

: rimuove un modificatore casuale da un oggetto di rarità magica o rara Chaos Orb : rimuove un modificatore casuale e lo rimpiazza con un altro modificatore, anche questo scelto casualmente

: rimuove un modificatore casuale e lo rimpiazza con un altro modificatore, anche questo scelto casualmente Divine Orb : randomizza i valori numerici di un oggetto

: randomizza i valori numerici di un oggetto Regal Orb : evolve un oggetto magico in un oggetto raro aggiungendogli 1 modificatore

: evolve un oggetto magico in un oggetto raro aggiungendogli 1 modificatore Vaal Orb: modifica in maniera imprevedibile la rarità, le caratteristiche e i parametri di un oggetto; impedisce di craftare ulteriormente l’oggetti

modifica in maniera imprevedibile la rarità, le caratteristiche e i parametri di un oggetto; impedisce di craftare ulteriormente l’oggetti Scroll Of Wisdom: identifica un oggetto rivelandone i modificatori

Come funziona il Vall Orb?

Esattamente come in Path Of Exile tornano tornano anche in questo seguito i Vaal Orb, oggetti che permettono di modificare gli equipaggiamenti in maniera imprevedibile. La caratteristica principale di questi oggetti è la loro capacità di aggiungere effetti di vario genere, anche particolarmente potenti, corrompendo poi l’equipaggiamento e rendendolo quindi impossibile da modificare ulteriormente.

Al momento tra le modifiche che i Vaal Orb riescono a compiere troviamo:

modificare fino a 3 modificatori

aggiungere 1 castone all’equipaggiamento, anche ignorando il limite di castoni

aggiungere un incantamento all’equipaggiamento

rompere l’equipaggiamento (eh, si)

Craftare un oggetto in Path Of Exile 2

Prima di spiegare come craftare un oggetto in POE2 è necessario spiegare in maniera molto veloce come funzionano i modificatori.

Esistono 2 macrocategorie di modificatori:

implicit

explicit

I modificatori explicit, poi, sono ulteriormente divisi in altre 2 categorie

prefix: solitamente tendono a essere buff tipo life, armour, evasion, energy shield, movement speed, added damage, % damage

suffix: solitamente tendono a essere buff tipo resistances, accuracy, attributes, critical strike stuff, attack/cast speed

Il quantitativo di modificatori explicit che è possibile avere su una singola arma dipende dalla sua rarità.

comune : 0

: 0 magico: 2 modificatori divisi tra 1 prefix e 1 suffix

2 modificatori divisi tra 1 prefix e 1 suffix raro: 6 modificatori divisi tra 3 prefix e 3 suffix

La tipologia di prefix e suffix che è possibile dare all’equipaggiamento è collegata agli attributi che sono utilizzati per i requisiti di equip. Gli equipaggiamenti con requisiti dexterity tendono ad avere modificatori legati all’evasione, quelli con requisiti intelligence tendono ad avere energy shield e così via. Ogni parametro porta con sé un pool di modificatori che viene scelto casualmente durante il processo di crafting!

In caso di oggetti con un doppio requisito (esempio: un jacket con dex e int come requisiti di equipaggiamento) durante il crafting i modificatori sono scelti dai rispettivi pool, ad esempio permettendo così la creazione di un equip con un accuracy (dex) ed energy shield (int).

Come ottenere oggetti di buoni qualità per principianti

Per Path Of Exile 2 ancora si sta studiando la procedura più efficiente per craftare un equipaggiamento adatto alla propria build ma, volendo riassumere, è bene seguire questo elenco super minimale: