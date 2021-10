Payday 3, tante novità ufficiali su setting e gameplay

A ormai otto anni di distanza dal rilascio del secondo capitolo, è più che lecito che coloro che lo avevano amato stanno attendendo con ansia Payday 3. Overkill ha dimostrato di essere più che capace di supportare le sue produzioni sul lungo termine, e una base di utenti sempre attivi e fedeli a Payday 2 ne è la prova. Nonostante i continui aggiornamenti rilasciati per il secondo capitolo, la software house sta comunque lavorando attivamente sul prossimo gioco della serie.

Fino a poche ore fa sapevamo soltanto che Overkill punta a rilasciare Payday 3 durante il 2023, ma una recente live tenuta dagli sviluppatori ha svelato alcune interessanti informazioni sul titolo in lavorazione. Sebbene non siano state mostrate alcune sequenze di gameplay, Overkill ha spiegato che Payday 3 sarà ambientato a New York e che le rapine avranno un setting molto più moderno e tecnologicamente avanzato rispetto al secondo capitolo. Questo, per rendere l’opera attuale e per implementare alcune dinamiche di gameplay inedite.

Nello specifico, Overkill ha spiegato che in Payday 3 avremo a disposizione dei gadget adatti a rapine di criptovalute e per navigare sul dark web. Questo potrebbe significare che potremmo utilizzare quelle stesse criptovalute per comprare armi o equipaggiamento sul dark web, prima di accedere a una rapina. Sappiamo anche che avremo un accesso più esteso alle telecamere di sorveglianza, dettaglio che potrebbe tradursi nella possibilità di controllare degli ostaggi con maggiore efficienza.

Le premesse di Payday 3 sono davvero molto interessanti, ora che abbiamo conferme più concrete della direzione più moderna di quella presa otto anni fa da Payday 2. Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità da parte di Overkill, che si sta mostrando davvero eccitata per ciò che stanno realizzando con il loro nuovo titolo, così come anche i giocatori. Fateci sapere cosa ne pensate voi con un commento in calce e restate connessi per non perdere eventuali aggiornamenti futuri.