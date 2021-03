Payday 3 vedrà la luce! Svelata la finestra di lancio ufficiale

Il caso Payday 3 e Strabreeze Studios ha avuto diverse evoluzioni nel corso degli anni, con il team svedese che in passato è stato ad un passo dal fallimento. La situazione ha colpito parecchio gli appassionati che, grazie ad un più che ottimo Payday 2 si erano affezionati non solo al simulatore di rapine, ma anche ai ragazzi che compongono il team. Oggi, però, arriva una buona notizia, con Starbreeze che annuncia di aver trovato un accordo con Koch Media per dare vita al terzo capitolo della loro IP.

I ragazzi di Starbreeze Studios hanno dichiarato qualche istante fa di aver firmato un accordo di co-pubblicazione da 50 milioni di euro con Koch Media. Questo porterà alla realizzazione di Payday 3, titolo che uscirà non prima del 2023. Ci sarà ancora parecchio da attendere quindi, ma questa è sicuramente un’ottima notizia sia per lo studio svedese, che non nuotava in buone acque, sia per gli appassionati della saga di Payday.

A commentare questo importante accordo è intervenuto Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze Studios, il quale ha dichiarato quanto segue: “Oltre a garantire lo sviluppo, questo accordo ci garantisce la pubblicazione globale di Payday 3 e andrà a coprire tutti gli sforzi di marketing che dovremo affrontare durante l’intero ciclo di vita del gioco. Ora abbiamo una solida base per un lancio di successo di Payday 3.”

Ci siamo quindi, sebbene la finestra di lancio sia ancora molto lontana quella di oggi è senza dubbio una notizia molto incoraggiante per il team e per tutti gli appassionati del franchise di Payday. Non ci resta che attendere con pazienza, nella speranza di poter vedere qualcosa di più concreto del gioco nell’arco dei prossimi mesi.