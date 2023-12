PCSX2, ora praticamente tutti i giochi PS2 si possono giocare su Windows

Dopo diversi anni e tantissimi test, ora l'emulatore PCSX2 dedicato ai giochi PlayStation 2, garantisce il supporto al 99% dei titoli della libreria (enorme) della nota console Sony. Un traguardo che non solo entusiasma i nostalgici (compresi noi), ma rappresenta anche un passo importante per la preservazione del patrimonio videoludico.

Nato nel lontano 2002 come progetto open source, PCSX2 ha continuato a evolversi grazie alla dedizione di un appassionato team di sviluppatori. Attualmente, il team sta lavorando alla realizzazione di una versione stabile dell'emulatore, ma già le statistiche sulle percentuali di funzionamento dei giochi sono abbastanza notevoli.

L'1,23% dei titoli di PS2 può essere emulato in modo perfetto, mentre il 97,92% rientra nella categoria "giocabile". Questo significa che la stragrande maggioranza dei giochi funziona quasi alla perfezione, con solo alcuni problemi minori che non compromettono l'esperienza di gioco.

Tra i giochi più complessi che possono ora essere goduti attraverso l'emulatore, troviamo titoli iconici come Grand Theft Auto: San Andreas, God of War 2, Tekken 5, JAK 3 e Metal Gear Solid 3: Subsistence. Ciò che rende la notizia ancora più positiva è la possibilità di far girare questi titoli con una grafica migliorata, partendo dal disco originale, evitando così qualsiasi violazione delle norme anti-pirateria.

L'emulatore PCSX2 si sta rivelando un autentico custode della libreria di PS2, contribuendo significativamente alla preservazione di un periodo d'oro dei videogiochi. Con il 99% di giochi ora compatibili, è possibile ora immergersi nei ricordi senza la necessità di tirare fuori la console dall'armadio (ammesso che i giochi avviati siano stati acquistati regolarmente).