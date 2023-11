Pensavamo fosse morto, e invece Habbo compie 20 anni

Habbo Italia si prepara a festeggiare ben 20 anni dalla sua nascita, ma troviamo davvero incredibile che sia ancora vivo e vegeto.

Per chi non lo sapesse, Habbo è un "gioco online" incentrato su un un mondo virtuale. Venne creato dalla società finlandese Sulake Corporation e nel 2000 venne lanciato come Habbo Hotel, rapidamente trasformatosi in una delle community virtuali più popolari del mondo.

Ovviamente è arrivato poi anche nel nostro paese e a quanto pare ancora oggi è molto attivo. All'epoca era decisamente un problema per i giovani, che si ritrovavano a comprare svariati oggetti virtuali a prezzi molto alti, tanto da causare bollette telefoniche (sì, il pagamento avveniva attraverso il telefono) faraoniche.

Di seguito tutte le iniziative per i suoi 20 anni nel nostro paese:

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 15:00 - GIRO IN VESPA

Goditi i paesaggi più caratteristici del Bel Paese con un indimenticabile giro in Vespa. Ad accompagnarti ci sarà il tuo amico a quattro zampe! Lasciati poi meravigliare dalla magnificenza della Costiera Amalfitana, godendoti un piacevolissimo giro in barca.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE ORE 15:00 - LA CUCINA ITALIANA

Cos’è questo profumino? Qualcosa bolle in pentola! Aiuta la nonna a preparare una Lasagna da leccarsi i baffi. Impara dalle sue mani esperte e crea uno dei piatti più iconici della cucina italiana, amata e apprezzata in tutto il mondo.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE ORE 15:00 - PARCO HABBOITALIA

Siete pront* per un viaggio alla scoperta delle meraviglie, delle tradizioni e dei dialetti italiani?

Parti all’avventura con Leonardo, la nostra guida turistica, che ti darà tutte le informazioni necessarie per iniziare il tuo viaggio e scoprire tutte le bellezze nascoste dell’Italia. Sarà un viaggio spettacolare.

SABATO 18 NOVEMBRE ORE 16:00 - 9 ANNI CON GLI AMB

Habbo, c’è qualcosa di altrettanto importante da festeggiare! Il progetto Ambasciatori compie ben 9 anni, interamente dedicati alla sicurezza, al divertimento e all'inclusione.

Sono stati questi gli elementi fondamentali che ci hanno consentito di rendere Habbo un ambiente sicuro e divertente per tutti voi.

Ti aspettiamo alle ore 16:00 di Sabato 18 Novembre nella Stanza Sala Stampa per festeggiare insieme il nono anniversario del progetto Ambasciatori. Non mancare!

LA SERENATA

Ah l’amore… il sentimento più bello che ci sia! Celebralo in stile pienamente italiano. Preparati per assistere un giovane sposino nella sua serenata alla donna amata, che prontamente si affaccerà al balcone per ascoltare le sue dolci parole d’amore. Ogni giorno per un’ora nella stanza “La Serenata” non perdere l’occasione di partecipare alla dedica d’amore più dolce che ci sia e provare a vincere un esclusivo Distintivo.

FESTA DI COMPLEANNO: IL TRIONFO DELL’ELEGANZA

Un trionfo di fiori e d’eleganza. Questo è il mix perfetto per celebrare in grande il ventesimo compleanno del nostro Hotel. Rendi omaggio all’alta sartoria italiana indossando il tuo miglior abito e prendi parte ad un’indimenticabile celebrazione.

Ti aspettiamo il giorno 21 Novembre alle ore 21:30 nella Stanza “Il Trionfo dell’Eleganza - ITA20”. Renderemo questa serata memorabile all’insegna di numerose attività e tanto divertimento.

COMPETIZIONE 20 FURNI - LA DOLCE VITA

Spensieratezza e voglia di godersi ogni attimo. Uno stile di vita del tutto italiano. Tocca a te rappresentarlo al meglio.

Mostraci cosa sai fare, costruisci una Stanza a tema "La Dolce Vita" utilizzando ESATTAMENTE 20 Furni ed invia uno screenshot della tua creazione a sulake-contest-it@azerion.com.

Includi nello scatto il tuo avatar (utilizzalo anche per rinominare il file in allegato), il box di informazioni, il link Stanza, la lista dei Furni utilizzati e il tuo Habbo nickname. Utilizza come oggetto “La Dolce Vita”, avrai tempo fino alle ore 23.59 del giorno 21 Novembre per partecipare.

Un Distintivo esclusivo in palio per tutti i partecipanti e un’incredibile Trofeo Torta di Bronzo da parte dello Staff!

Le 10 migliori creazioni riceveranno un ulteriore Distintivo esclusivo e un fantastico Affare Stanza a tema.

Grazie infinite a voi che avete reso questi 20 anni davvero speciali.