PES 2020, la regular season del BeSports si conclude con la vittoria del Benevento

Nelle ultime settimane vi abbiamo raccontato del campionato BeSports in tutte le sue sfaccettature, facendovi i riassunti delle giornate di gioco e di come esse avessero portato ad una battaglia agguerritissima nella parte alta della classifica, sopratutto tra Frosinone e Benevento. Il campionato, giocato interamente su PES 2020 e voluto fortemente dal presidente Mauro Balata in collaborazione con MKERS e ACME, ha visto 380 partite giocate ricche di gol e di grandi emozioni.

Come detto dal titolo il Benevento (con i giocatori Gsimo90 e Teclis-88) riesce ad agguantare il titolo dopo esser stata quasi sempre al primo posto e avendo battagliato spesso con il Frosinone per la prima posizione. Ora però è il momento di pensare al prossimo passo, il format finale, al via il 6 e 7 giugno. Sarà ancora più emozionante e lascia aperto qualsiasi scenario. Le squadre arrivate nei primi 4 posti si sfideranno tra di loro. La prima squadra in classifica sceglierà contro chi giocare fra la terza o la quarta.

🎮⚽ Ecco i risultati e la classifica dopo la 18^ e la 19^ giornata del campionato #BeSports, la prima lega virtuale della… Publiée par Lega B sur Lundi 25 mai 2020

La seconda squadra in classifica giocherà contro la rimanente non scelta dalla prima squadra. I Vincitori di questi due match, accederanno alle semifinali in cui si affronteranno per contendersi l’accesso alla finalissima. La perdente di questo match ha ancora un’ultima chance giocando contro la vincente del “Gauntlet” un mini torneo tra le perdenti della prima fase e le altre 4 squadre che si sono qualificate alla final eight (quindi le squadre che in regular season hanno chiuso dal quinto all’ottavo posto).

In palio 2 buoni acquisto viaggi, offerti da Dreamsteam Travel, del valore di 2.500 euro ciascuno. Eventi come questo danno grande lustro alla scena esportiva italiana che negli ultimi mesi è davvero cresciuta in maniera esponenziale, il tutto non solo dovuto al blocco da Coronavirus che ha dato una grande impennata all’attenzione verso gli eSports. Speriamo che l’attenzione rimanga alta e che possa crescere sempre di più. Inoltre vi ricordiamo della grande vittoria della nazionale italiana agli europei.