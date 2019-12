PES 2020 eFootball.Pro: domani andrà in onda Juventus – Barcellona

eFootball PES 2020, come già il nome fa perfettamente capire, è estremamente dedito al mondo dell’eSport. Come già vi avevamo riportato, Konami ha organizzato per la Stagione 2019/2020 una serie di tornei. Per la divisione eFootball.Pro, dieci squadre europee si sfideranno in due fasi. Ora, Konami ci ricorda che il primo match è ormai alle porte.

Sabato 14 dicembre 2019, infatti, andrà in onda la prima giornata che vedrà fronteggiarsi i team eSport del Barcellona e della Juventus. Vi ricordiamo che si tratta di match 3 vs 3 CO-OP e che potete seguirle su YouTube o su Facebook.

Il programma preciso dell’evento è il seguente (orari italiani):

13:00 – Inizio della diretta

13:10 – Nantes vs Boavista

14:00 – Schalke 04 vs Celtic Glasgow

14:45 – Arsenal vs Monaco

15:30 – Manchester United vs Bayern Monaco

16:15 – Barcellona vs Juventus

La prima fase del torneo di PES 2020 eFootball.Pro durerà fino ad aprile. Ogni match è composto da due partite: al pari del calcio regolare, la vittoria garantisce tre punti mentre il pareggio uno. Le sei squadre che, in questa fase, si posizioneranno ai primi sei posti potranno accedere al girone a eliminazione diretta che inizierà nel mese di maggio.

Vi ricordiamo che eFootball PES 2020 è disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, è disponibile anche una versione Lite del gioco, ovvero una versione gratuita che dà accesso ad alcuni contenuti e permette anche di giocare online con i possessori della versione completa. Se volete sapere tutti i dettagli in merito e scoprire dove è possibile scaricare PES 2020 Lite, potete leggere il nostro articolo dedicato.

Diteci, seguirete la partita di Juventus – Barcellona di PES 2020 eFootball.Pro di domani? Oppure gli eSport ancora non vi convincono?