PES 2021: licenze Serie B e nazionale italiana in arrivo

Buone notizie per gli appassionati del titolo calcistico di Konami; PES 2021 avrà la licenza della Serie B e della nazionale italiana di calcio. A dare la notizia è stata la stessa compagnia giapponese, confermando di aver trovato un accordo esclusivi per includere nel proprio titolo sportivo il campionato cadetto italiano, ma non solo. Anche la squadra nazionale italiana apparirà sotto licenza con tutti gli accorgimenti del caso.

PES 2021 includerà nel proprio pacchetto anche il campionato di Serie B insieme ai loghi, il pallone ufficiale, il trofeo e le squadre partecipanti. Tra le 20 contendenti alla promozione però, non tutte saranno in esclusiva e sotto licenza. Infatti l’unica squadra che non presenterà loghi e divise ufficiali sarà il Brescia Calcio, le restanti diciannove partecipanti al campionato di Serie B 2020/2021 avranno ogni contenuto ufficiale riprodotto in gioco.

Come annunciato da Konami, oltre al campionato di Serie B anche la nazionale di calcio italiana avrà la licenza ufficiale all’interno di PEs 2021. Come capita di frequente in questo tipo di partnership, la squadra nazionale verrà riproposta virtualmente insieme alle divise ufficiali, loghi e fattezze dei giocatori più accurate. Come è stato dichiarato da Konami, “la nazionale italiana verrà trattata con la massima qualità possibile”.

Vi ricordiamo che eFootball PES 2021 non è altri che un update dell’edizione della scorsa stagione, ma essendo stand alone deve essere acquistato separatamente ad un prezzo budget. Cosa ne pensate delle licenze di Serie B e della nazionale italiana in esclusiva su PES? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.