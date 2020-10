PES 2021 gratis su mobile iOS e Android: link download

PES 2021 è da oggi gratis su dispositivi mobile iOS e Android. Il gioco di calcio di Konami si propone in formato gratuito con tutte le caratteristiche chiave e le licenze delle versioni PC e console di eFootball PES 2021 Season Update. La precedente versione ha raggiunto l’incredibile numero di 300 milioni di download: questa nuova versione parte quindi con una base d’utenza estremamente ampia.

Konami spiega che i giocatori potranno partecipare ai nuovi eventi della modalità Matchday, sfidarsi con le rose, i club e i campionati aggiornati alla stagione 2020/2021. Uno dei punti di forza di PES 2021, gratis da oggi su mobile, è che include la licenza ufficiale di grandi team come il Barcellona, il Manchester United, l’Arsenal, la Juventus, il Bayer Monaco e anche una squadra italiana completamente esclusiva: la Roma.

PES 2021 Mobile include le stesse caratteristiche della versione Season Update

Non mancano inoltre novità per Momenti Gloriosi, modalità che permette ai giocatori di PES 2021 di rivivere e ricreare i momenti più noti dei player di oggi e del passato. Nello specifico, potete da oggi vivere quelli dedicati a Ronaldinho, Carlos Puyol e Deco.

Non mancano inoltre leggende del calcio come David Beckham, Francesco Totti, Diego Maradona, Steven Gerrard, Gabriel Batistuta, Fernando Torres, Karl Rummenigge e molti altri ancora. Non dimenticate infine che le statistiche delle partite reali di tutto il mondo vengono implementate nel gioco tramite la funzione Live Update: questa crea un’esperienza di gioco ben più autentica, grazie ai una serie di dati che segnalano lo stato di forma dei giocatori e le formazioni aggiornate delle squadre.

PES 2021 è gratis da oggi su dispositivi mobile iOS e Android, come abbiamo detto. Precisamente, potete trovarlo ai seguenti indirizzi:

Potete leggere la nostra recensione di PES 2021 a questo indirizzo.