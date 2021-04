PES: Konami annuncia partnership esclusiva con una squadra italiana

EFootball PES, meglio conosciuto solo come PES, è uno dei giochi più amati della vecchia guardia. Se siete cresciuti con la prima gloriosa PlayStation e successivamente con PS2 ricorderà i bei momenti passati con gli amici a tirare bordate dalla distanza con Adriano nel sesto capitolo, o a fare tornei con squadre perlopiù sconosciute. Con l’arrivo di prepotenza di FIFA, il titolo targato Konami ha perso un po’ di certezze passando sempre più in secondo piano ma, specialmente con il gioco del 2020, molti lo stanno decisamente rivalutando in positivo.

Konami probabilmente lo sa, ed è per questo che cerca di stipulare accordi importanti con squadre del settore, ricorderete ad esempio la vicenda con la Juventus, “assente” in FIFA 21, che ha fatto imbestialire tutti gli appassionati del gioco targato Electronic Arts. Ebbene, attraverso un recente comunicato, Konami ha annunciato di aver ottenuto la licenza in esclusiva per il Napoli a partire dal prossimo capitolo in uscita, probabilmente, a fine di quest’anno.

Si tratta dell’ennesima partnership importante per il prossimo capitolo di PES che si aggiunge agli accordi già presi con Lazio e Roma. Per celebrare il tutto, Konami ha pubblicato un trailer ufficiale a riguardo che vi lasceremo proprio qui di seguito. Nel breve filmato è possibile inoltre scorgere il centro sportivo di Castel Volturno riproposto in modo magistrale.

“Con questo accordo di partnership tra le nostre aziende, rafforzeremo ulteriormente la posizione di eFootball PES come videogioco definitivo per i fan del calcio italiano. Dimostrando fiducia nei nostri piani a lungo termine, siamo onorati dal fatto che il Napoli abbia deciso di firmare questo accordo esclusivo con noi”. Ha commentato Naoki Morita presidente della società nipponica. L’accordo sarà già attivo a partire dalla stagione 2022 ma su PES 2023 sarà l’unica simulazione calcistica per poter giocare con il Napoli a 360 gradi. Insomma, si tratta dell’ennesimo “schiaffo” nei confronti di FIFA. Per ogni novità relativa al nuovo capitolo in uscita prossimamente, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.