Phantasy Star Online 2: in arrivo un elemento di personalizzazione per il proprio Mag

Sega e Microsoft sviluppatori del famosissimo action JRPG Phantasy Star Online 2 daranno la possibilità di trasformare il proprio Mag, un piccolo robot che fa da supporto al proprio personaggio e puó essere nutrito con vari oggetti per potenziare le statistiche del proprio personaggio. Il Mag, che permette di utilizzare anche la Photon Blast, l’abilità che una volta attivata evoca una creatura che attaccherà i Darker per un certo lasso di tempo, potrà essere trasformato in un Puyo.

I giocatori avranno infatti la possibilità di cambiare il proprio look in Phantasy Star Online 2, cosa che implica un altro crossover. Per maggiore precisione, i giocatori avranno la possibilità di ottenere un dispositivo di evoluzione Puyo Puyo Mag. L’acquisizione di questo elemento di personalizzazione all’interno del gioco sarà totalmente gratuita ed implica l’utilizzo di una caratteristica del gioco.

Vediamo come funziona la collaborazione Phantasy Star Online 2 e Puyo Puyo. Per convincere più giocatori a provare la funzione Chat di gruppo, Sega offre a chi la utilizzerà un dispositivo Green Puyo Evolution. Giocando o parlando con altri giocatori tra il 31 Marzo ed il 14 Aprile 2020 ci si prenoterà automaticamente per ottenere l’oggetto per il proprio Mag. In questo caso il Green Puyo verra inviato al proprio Visiphone dopo il 28 Aprile 2020.

Nonostante la beta di Phantasy Star Online 2 sia ancora agli inizi, ci sono già stati alcuni crossover. Le persone che hanno partecipato alla beta chiusa durante il mese di febbraio 2020 e hanno soddisfatto determinati requisiti hanno anche ricevuto il dispositivo Dreamcast Evolution. L’open beta di Phantasy Star Online 2 é disponibile su Xbox One. Ricordiamo inoltre che i giocatori avranno la possibilitá di ottenere il proprio dispositivo Phantasy Star Online 2 Puyo Puyo Mag Evolution solo fino al 14 aprile 2020. E voi cosa ne pensate di Phantasy Star Online 2 e di queste nuove possibilità di personalizzazione per i Mag? Fateci sapere nei vostri commenti!