Phantom Breaker Omnia: annunciato un nuovo picchiaduro anime 2D

Il genere picchiaduro con il passare del tempo sta diventando sempre più di nicchia, nonostante tutto questo è facile vedere giochi a dir poco interessanti uscire fuori dai cilindri degli sviluppatori. Dopo i vari Tekken, Soul Calibur e Mortal Kombat uno delle tipologie più amate riguarda i Guilty Gear, grazie anche al lavoro magistrale effettuato da Arc System Works. L’azienda giapponese è diventata probabilmente il punto di riferimento per molte società minori che vogliono proporre i famosi picchiaduro anime 2D. Proprio in questi minuti è stato annunciato Phantom Breaker Omnia, primo titolo ufficiale sviluppato da Rocket Panda Games in uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso del 2021.

Si tratta a tutti gli effetti di un “aggiornamento” di Phantom Breaker: Extra, un picchiaduro anime 1 contro 1 in 2D originariamente distribuito da MAGES nel 2013. Phantom Breaker: Omnia sarà il primo gioco di combattimento della serie a essere distribuito in Occidente, nel Sol Levante il titolo uscito 7 anni fa vendette la bellezza di più di 400 mila copie. Qui di seguito potete gustarvi il trailer di lancio.

Il gioco includerà ben 20 personaggi, tra questi Kurisu Makise della famosa visual novel di Steins;Gate più due personaggi tutti nuovi ancora misteriosi. Per la prima volta nella storia della serie Phantom Breaker, tutti i personaggi saranno doppiati in inglese. Inoltre, i testi di gioco saranno tradotti in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, cinese semplificato e cinese tradizionale. Insomma, Phantom Breaker Omnia potrebbe davvero essere un titolo interessanti per tutti gli appassionati di picchiaduro anime, non ci resta quindi che aspettare novità nei prossimi mesi.

