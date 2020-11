Phasmophobia: dopo halloween è ancora giocatissimo

La stagione autunnale videoludica ha già saputo regalarci qualche titolo sorprendente come i vari Among Us, Genshin Impact e l’horror cooperativo Phasmophobia. Quest’ultimo è stato un gioco perfetto da accompagnare alla serata di halloween, e difatti i giocatori si sono riversati in massa nelle case infestate dagli spiriti del gioco. Ora, dopo che il periodo di halloween è terminato, ci sono ancora tantissimi appassionati che stanno continuando ad accrescere il successo del titolo.

Il gioco sviluppato dai ragazzi di Kinetic Games sta continuando ad essere sia il gioco più giocato che quello più venduto su Steam al momento. Ad agevolare il costante successo di Phasmophobia c’è anche la possibilità di acquistare il titolo con gli sconti di halloween, scontistica ancora attiva sullo store digitale Valve. Di conseguenza, grazie ai numerosi acquisti in questo periodo, l’horror paranormale è ancora in testa alla classifica dei giochi più giocati su Steam da ormai diverse settimane.

Attualmente, la classifica settimanale dei giochi che hanno ricevuto i maggiori ricavi su Steam appare così:

Phasmophobia Among Us Cyberpunk 2077 The Outer Worlds Valve Index VR Kit Hades Baldur’s Gate 3 Ghostrunner Destiny 2 Oltre la Luce Deluxe Edition Teardown

Sicuramente una situazione particolare ed inaspettata per il titolo horror di Kinetic Games, soprattutto pensando che il gioco si trova attualmente ancora in accesso anticipato ed è stato sviluppato da una sola persona. Di grande aiuto sono stati anche i tantissimi streamer e creatori di contenuti che hanno fatto fare letteralmente il giro del mondo a Phasmophobia in quest’ultimo periodo, decretandolo come uno dei giochi più caldi e giocati del momento. Cosa ne pensate del successo inarrestabile che sta ottenendo Phasmophobia? Diteci la vostra lasciandoci un commento.