Xbox chiude metà degli studi Bethesda, tra cui Arkane Austin e gli autori di Hi-Fi Rush

Microsoft ha annunciato la chiusura di alcuni celebri studi Bethesda, tra cui spiccano nomi di rilievo come Arkane Austin, noto per la crezione di Redfall, e Tango Gameworks, lo sviluppatore dietro l’acclamato HiFi Rush. Questa decisione segna una svolta drastica per l'ecosistema di Bethesda, confermata da un'email interna diffusa da Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios. Il motivo di tali manovre viene spiegato attraverso una riorganizzazione strategica incentrata sulla valorizzazione di titoli di grande impatto e sull'investimento nel portafoglio di giochi blockuster e universi amatissimi da generazioni di giocatori.

L'obiettivo di Microsoft è quello di concentrarsi su franchise di successo e sullo sviluppo di nuove proprietà intellettuali. Per raggiungere tale scopo, la società ha deciso il riassetto di alcune squadre e la dolorosa partenza di molti colleghi. Arkane Austin chiuderà i battenti, con parte del team che verrà redistribuito in altri studi per lavorare su progetti diversi all'interno di Bethesda. Questo studio ha lasciato un segno indelebile nel settore con la creazione di giochi innovativi e influenti, e sebbene Redfall continuerà a essere disponibile online, non verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti.

Anche Alpha Dog Studios e Roundhouse Games subiranno importanti cambiamenti. Il primo sarà chiuso definitivamente, mentre il secondo vedrà il proprio team integrarsi con ZeniMax Online Studios, con la promessa di contribuire allo sviluppo di The Elder Scrolls Online. Queste mosse, come descritte nella comunicazione interna, serviranno a concentrare risorse e attenzioni su progetti considerati più promettenti o in linea con le strategie future dell'azienda.

Nonostante l'enfasi posta su queste scelte strategiche, Matt Booty ha tenuto a sottolineare come tali decisioni non riflettano sulla qualità del lavoro o sulla creatività dei team coinvolti ma siano piuttosto indirizzate a ottimizzare gli investimenti in altri segmenti del portafoglio di Bethesda. Infatti, Microsoft promette robusti pacchetti di servizi e benefici conformemente alle leggi locali per supportare i dipendenti colpiti da questi cambiamenti.

Bethesda rimane un pilastro fondamentale per Xbox, con un portfolio di giochi impressionante e comunità di giocatori floride. Guardando al futuro, Microsoft anticipa un lineup entusiasmante per il 2024, che include titoli come Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones and The Great Circle, e l’espansione di The Elder Scrolls Online denominata Golden Road. La direzione presa mira a posizionare i talenti e le risorse in modo da massimizzare il successo nell’industria videoludica sempre più complessa e variabile.

Dal punto di vista puramente legato alle chiusure però, questa decisione testimonia ancora una volta l'enorme crisi che sta affrontando il mercato dei videogiochi, segnato da migliaia di licenziamenti nei primi mesi del 2024 e che continuano a essere incessanti. Il nostro pensiero va a tutti coloro che hanno perso il lavoro.