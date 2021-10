Pikmin Bloom è ufficiale! Ecco il nuovo gioco stile Pokémon GO

Nella giornata di ieri si sono susseguiti una serie di rumor riguardanti il ritorno della serie di Pikmin. Ebbene, era tutto vero, Niantic e Nintendo hanno annunciato in via ufficiale Pikmin Bloom, la nuova app per smartphone sulla storica IP Nintendo in pieno stile Pokémon GO.

L’annuncio del nuovo Pikmin Bloom è stato accompagnato dal lancio globale, che vede la nuova app sbarcare sugli smartphone Android e iOS tramite i rispettivi store digitali.

Pikmin Bloom è una app in realtà aumentata molto simile al concetto già visto in Pokémon GO, e permette di ravvivare le passeggiate quotidiane con l’aiuto di una squadra fatta di coloratissimi ed adorabili Pikmin.

Non sarà l’annuncio che i fan storici del brand stavano aspettando da Pikmin 3, ma sicuramente questa nuova esperienza targata Niantic e Nintendo è un’esperimento da provare per dare un po’ più di colore alle proprie passeggiate.